El Baxi Ferrol, ante el partido de su vida

El partido de sus vidas. Así se puede calificar esta vuelta de la final de la Eurocup que jugará el Baxi Ferrol contra un ESBVA Villeneuve d’Ascq que parte con una mínima ventaja de tres puntos (20.30 horas). Las de Lino López tienen 40 minutos para intentar darle la vuelta al marcador y conquistar su primer título continental, algo impensable a principio de temporada.



En el encuentro disputado en A Malata, en el que el equipo estuvo arropado por 3.700 personas, ya se pudo notar que era distinto, que iba a ser especial y así lo fue. No fue un duelo fácil porque su rival, aparte de tener mucha calidad, se vio ligeramente beneficiado por el arbitraje, especialmente cuando defendían. Además, en ataque estuvieron muy inspiradas, sobre todo Carla Leite –acabó con 25 puntos–, hasta que el Uni consiguió ajustar y ahí comenzó un nuevo partido que se decidió por pequeños detalles.



En esos once primeros minutos en los que el equipo recibió 33 puntos, algo que no gustó al técnico ferrolano como expresó al acabar el duelo, señalando que “creo que ahí debimos de estar más duras y haciendo las normas que teníamos planteadas. No estuvimos muy bien. Eso nos marcó para ir a remolque”, dijo.



Pero sus jugadoras, sacando esa garra y orgullo que las caracteriza, lograron volver a meterse en el choque y competir hasta el último minuto en el que la fortuna no sonrío a Julie Pospíšilová con su último triple, algo que no se esperaba porque “había notado una buena sensación y tenía esperanzas de que entrase”. Con todo, no lo hizo, pero eso no minó la moral del equipo porque saben que pueden competir de tú a tú y que pueden ganar la final y convertirse en el segundo club español, tras el Valencia Basket, en ganar la Eurocup.

Lección aprendida



Todas saben donde fallaron y donde pueden mejorar para conseguir ese objetivo. Una de las claves será estar más duras en defensa y no dejar tanto espacio a Leite, que fue la mejor jugadora visitante. A parte de esos 25 puntos, repartió cinco asistencias y generó muchos huecos. Eso sí, la futura jugadora de la WNBA aprovechó los mínimos contactos que le pitaban a su favor para castigar al conjunto ferrolano desde la personal como demostró su 85,7% de eficacia.



Si ella fue la luz del ESBVA, otra de sus estrellas, Hayley Peters, fue un poco la oscuridad debido al enorme trabajo defensivo de Gala Mestres. La estadounidense apenas anotó doce tantos, pero con una carta de tiro bajísima: cinco de 17. Así que también será fundamental volver a una jugadora que es diferencial.



El Baxi tendrá que vigilar todo eso en defensa, mientras que en ataque tiene que imprimir un ritmo alto de juego y aprovechar su mayor velocidad. Siempre que pudo correr, hizo mucho daño como se demostró en el segundo cuarto en el que logró remontar el partido y marcharse dos arriba al descanso. La única pega que se le puede poner son los tiros libres, ya que fallaron siete por los dos de las francesas. En cambio en el resto de porcentajes, tanto de dos como desde el arco, estuvieron muy parejos (47,5% el ESBVA y 45,6% el Uni).



Por parte del conjunto ferrolano, junto a Pospíšilová, que jugó los 40 minutos y anotó 16 tantos, destacaron sobre manera la capitana Àngela Mataix (17 tantos, siete asistencias y cuatro rebotes) y Claire Melia (doce, seis y cuatro). Aunque ellas aportaron mucho, faltó la energía que transmite Carlota Menéndez. La menuda base no pudo jugar ni un minuto por culpa de unos problemas en su tobillo. De igual manera, será duda hasta el último momento, en el partido más importante, hasta la fecha, de su corta carrera como profesional.

Presión local



Aunque el encuentro de A Malata fue algo histórico, sobre todo por las 3.700 almas que acudieron a animar al Baxi, lo cierto es que la vuelta que se va a disputar en el Palacium también va a estar lleno hasta la bandera. Pero, no sólo habrá aficionados del conjunto dirigido por Maxime Bezin, sino que más de doscientos ferrolanos acudirán a este recinto para animar a su equipo hasta el final y esperar que sigan haciendo historia levantando un título europeo.



El Uni espera que ese aliento les de las mismas fuerzas que en la ida y que esta vez les puedan dedicar el triunfo, que supondría la victoria del equipo humilde frente a un transatlántico, que es el campeón de liga francés y que viene de jugar la Euroliga. Se presuponía que su camino iba a ser fácil, pero las locales tienen que decir su última palabra. Con todo, el ESBVA llega con algo más de ritmo de competición porque jugaron y ganaron este fin de semana, mientras que el Baxi descansó para recuperar efectivos y así preparar mucho mejor el partido de su vida.