El Baxi da la cara en Girona ante un rival de primer nivel

El Baxi perdió hoy en Fontajau (58-47) ante uno de los grandes de la Liga Endesa y del continente, pero, a pesar de la diferencia entre ambos contendientes, compitió hasta el final y solo la superioridad física –manifiesta en el rebote– del Spar Girona impidió que completase la proeza de ganarle.



Mostró signos de mejoría el equipo ferrolano con respecto al derbi en Lugo y, sobre todo, al partido del sábado ante el Kutxabank Araski que significó el descenso de categoría. De hecho, solo se vio superado en el primer cuarto (22-14) para igualar el enfrentamiento en los tres siguientes parciales.



El conjunto que dirige Alfred Julbe es probablemente el más potente de la competición en el aspecto físico y también necesitaba ganar para poder seguir con opciones de disputarle a Valencia la segunda plaza que otorgará el factor cancha en las semifinales por el título.



Esa necesidad de las locales se evidenció desde el arranque del choque, con un 5-0, hasta que Jenna Allen subió los primeros puntos del Baxi en Fontajau. Muy pronto comenzaron a manifestarse las diferencias físicas entre ambos equipos, con un Baxi que mostró grandes dificultades para cerrar el rebote en su aro (las locales acabaron el partido con 45 rechaces) y, también, para acertar desde la línea de 6,75 (4 de 26). Con todo, nunca rebasó el Spar la barrera de los diez puntos. Con ocho de ventaja (22-14) concluyó el periodo inicial.









0-11 para empatar





Fue Drammeh la que, con su segundo triple, estiró la ventaja hasta los 11, pero el equipo de Lino López reaccionó con un parcial de 11-0 (seis puntos de Ivanovic, un triple de Garí y una canasta de Swart) fruto de su capacidad para leer las ventajas en ataque en esa fase del encuentro. Aun no habían transcurrido cinco minutos del segundo parcial cuando el Baxi empató (25-25). En ese momento, Burke salió al rescate de su equipo y con cinco puntos seguidos, así como un triple de una gran Laia Flores en los últimos segundos, subió al electrónico el 35-25 con el que se llegó al descanso.



En la reanudación, volvieron las ferrolanas a la carga. Seis puntos consecutivos (Ivanovic, Koenen y Grande, tras robo) obligaron a Julbe a pedir tiempo muerto. El desacierto en varios tramos del tercer parcial se repartió prácticamente a partes iguales entre los dos equipos, pero el Girona sobrevivió gracias a Mendy, que anotó nueve de los once puntos de su equipo. Fue de nuevo Flores la que acertó a encestar la última canasta del periodo (46-36).



Ivanovic, con un triple, respondió al que Burke había anotado justo antes para ampliar la renta a 14. Parecía que este último arreón local iba a acabar de doblegar la resistencia del Baxi, pero no fue así. Otro parcial de 0-8, con Koenen y Allen como protagonistas, redujo la desventaja a seis puntos, con posesión para las visitantes cuando quedaba poco más de un minuto. No acertaron, cosa que sí haría Flores (tercer triple) parar cerrar el penúltimo partido del Baxi en la liga.



Las ferrolanas cierran el domingo en A Malata ante Bembibre su tercera etapa en la máxima categoría.









Spar Girona 58- 47 Baxi Ferrol Spar Girona: Laia Palau (2), Magali Mendy (12), María Araújo (2), Kennedy Burke (13), Julia Reisingerova (4) –cinco inicial–; Binta Drammeh (8), Laia Flores (12) y Giedre Labuckiene (5).



Baxi Ferrol: Carmen Grande (2), Milica Ivanovic (13), Taylor Koenen (15), Jenna Allen (8), Sune Swart (4) –cinco inicial–; Natalia Rodríguez (2), Irene Garí (3), Patri Cabrera y Dynn Leaupepe.



parciales: 22-14, 13-11, 11-11, 12-11.



ÁRBITROs: Sandra Sánchez, Antonio Zamora y Sergio Ortiz. Señalaron 10 faltas a las locales y 16 a las visitantes.