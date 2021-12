El Baxi aguantó lo que pudo

Hasta donde pudo compitió el Baxi Ferrol ante al Spar Girona, uno de los grandes de la máxima categoría femenina del baloncesto español. La victoria del equipo catalán no corrió peligro, pero al menos el ferrolano se va con el regusto de haber puesto en ciertas dificultades a un adversario que está varios escalones por encima. Así que ahora lo que le queda a la escuadra de la ciudad naval es volver a raya a este nivel ante adversarios más a su alcance para, así, salir de las dos últimas posiciones en las que está y escapar cuanto antes del peligro de descenso.



Marcó territorio el Spar Girona con un 0-5 de entrada que, sin embargo, no pasó de ahí. El Baxi Ferrol, de hecho, le discutió la hegemonía a un rival que a priori parecía muy superior, pero que encontró en el acierto de Jenna Allen y en el dominio local del rebote un obstáculo en sus planes. De todas formas, los siete puntos de ventaja que el cuadro catalán tenía al final del primer parcial empezaban a marcar tendencia de cara al resultado.



No contaba el cuadro visitante con que las cosas le fuesen tan complicadas como se le pusieron en el segundo cuarto, en el que su rival llegó a situarse a dos puntos de distancia (21-23, min. 13) en un arreón de aciertos del cuadro local. Pero los pequeños detalles hicieron que el Baxi Ferrol pasase, de poder ponerse por delante, a verse con su mayor desventaja de lo que iba de partido (23-35, min. 17). Fue la dinámica que siguió el choque hasta llegar al descanso con una ventaja visitante por encima de los diez puntos.









Detalles





Entró el partido tras el descanso en una fase en la que podía romperse en cualquiermomento a poco que el Spar Girona estuviese un poco acertado en sus ataques. De hecho, a pesar de que la escuadra local tuvo varias ocasiones de reducir de los diez puntos su desventaja, no fue hasta el mediado el tercer cuarto cuando lo consiguió. Sin embargo, tal y como le sucedió durante casi todo el encuentro, los detalles no lo favorecieron y el Spar Girona lo aprovechó, comandado por una Veronika Gardner que dio muestras de que es una de las figuras de esta competición, para dejar el partido casi visto para sentencia al final del tercer período (52-69).



A pesar de que el resultado estaba prácticamente decantado, se esforzó el Baxi Ferrol en el último cuarto en ofrecer una versión lo más digna posible. Enfrente, la distancia en el marcador hizo que el Spar Girona fuese estando cada vez más cerca de su mejor versión, que fue lo que le permitió anotar con más facilidad y elevar su ventaja por encima de los veinte puntos... hasta llevarla a los treinta al final de un partido en el que el Baxi Ferrol, al menos, se dio el gusto de competir de tú a tú con un grande. Ahora, lo que le queda es volver a tener estas buenas sensaciones ante un equipo de “su” liga para, de esta manera, poder sumar más de las cuatro victorias que ahora tiene en el casillero y dejar a dos rivales por debajo para mantenerse en la elite femenina nacional.









BAXI FERROL 64 - 94 SPAR GIRONA baxi ferrol (14+19+19+12): Taylor Koenen (5), Milica Ivanovic (5), Carmen Grande (5), Jenna Allen (11), Suné Swart (8) –equipo titular–, Alicia Villegas (2), Patri Cabrera (3), Dynn Leaupepe (8) y Natalia Rodríguez (17).

spar girona (21+24+24+25): Laia Palau, Kennedy Burke (29), Veronika Gardner (19), Julia Reisingerova (8), Giedre Labuckiene (8) –equipo titular–, Laia Flores (9), Iho López (9) y Michaela Onyenwere (17).

ÁRBITROS: Quintás Álvarez, Martínez Prada y Rodríguez Fernández. Señalaron 14 faltas al equipo local y 12 al visitante. Sin eliminadas.