El Baxi acaricia el ascenso tras ganar el la prórroga al Al-Qázeres (77-66)

El Baxi está hoy un poco más cerca del ascenso a Liga Endesa tras derrotar en la prórroga (77-66) a un Alter Enersun Al-Qázeres que perdonó en el último segundo del cuarto periodo. Con empate a 59 puntos y a cinco décimas del final, los colegiados señalaron una antideportiva al equipo ferrolano y la máxima anotadora de las extremeñas, la norteamericana Andersen, falló los dos. Había metido los ocho lanzamientos anteriores. El error noqueó al equipo cacereño, que apenas opuso resistencia en el tiempo extra.



La fortuna, pues, sonrió esta vez al Baxi, que sufrió, y mucho, ante un equipo que le planteó muchos problemas. Así, y aunque llegó a los últimos cinco minutos del encuentro con hasta diez puntos de ventaja (52-42), el equipo de Lino López nunca dio la sensación de romper el partido.



El Al-Qázeres tuvo en Celia García su principal argumento ofensivo en el inicio. Anotó nueve puntos en el primer parcial y prácticamente todos los ataques del equipo de Jesús Sánchez pasaron invariablemente por sus manos. El Baxi, a rebufo durante casi todo el primer acto, se mantuvo cerca en el marcador gracias a los triples de Andrea Boquete y Marta Gómez y a la calidad de Jenna Allen en la zona. Apenas generó peligro interior el equipo extremeño, a diferencia del partido de ida, al menos en esta primera fase del choque. Además, los cambios defensivos planteados por el técnico rival –sobre todo zona, pero alternando con individual– obstaculizaron la construcción del ataque del Baxi, que con el noveno punto de Celia García llegó por debajo (14-15) al final del primer parcial.



No mejoró el panorama en los primeros minutos del segundo periodo. El Baxi comenzó a tener dificultades para cerrar el rebote defensivo y eso le dio al equipo visitante una pequeña ventaja (16-21) que remontaron las anfitrionas con un parcial de 9-0 que protagonizó Féquière con su trabajo en el poste bajo. Algún día habrá que hablar de la influencia de la jugadora canadiense en todas las facetas del juego. En este segundo cuarto anotó nueve puntos que, unidos al tercer triple de Gómez –acabaría con cinco–, llevaron al Baxi a vencer por cinco puntos al descanso (30-25).

Segunda parte

La reanudación ofreció los mejores minutos del equipo local. Volvió a ser Boquete la que, con un triple, movió el electrónico. El Baxi subió la intensidad defensiva y con las ayudas provocó varias pérdidas del Cáceres, que vio cómo se le iba escapando el partido. Otra canasta de tres de Mungo puso, de hecho, la máxima ventaja para su equipo (45-31) cuando quedaban menos de cuatro minutos para el final del tercer periodo, en el que Andersen anotó los siete tiros libres que lanzó, un 100% de efectividad que se rompería en el momento decisivo del choque.



Con ocho de renta (47-39) comenzó el Baxi el último cuarto, ventaja que mantendría en los compases iniciales con dos canastas de Marta Gómez. Sin embargo, el equipo ferrolano comenzó a mostrar signos de imprecisión y cierta precipitación en ataque. Las cacereñas se aprovecharon de esa circunstancia y sus interiores –Capel y Primm– empezaron a aportar ofensivamente hasta el 54-51. Al triple de Gómez respondió de inmediato Stasova y, después, de nuevo Primm tras capturar un rebote ofensivo. Quedaban 75 segundos para el final del choque y Andrea Boquete asumió la responsabilidad para, en un tiro desde la bombilla, anotar para poner a su equipo tres arriba. En la siguiente posesión, Andersen se la jugó y consiguió un 2+1 para poner la igualada. Con menos de medio minuto de juego, el Baxi no fue capaz de acertar y, cuando quedaba medio segundo para el final, los colegiados señalaron una antideportiva a Marta Gómez sobre la propia Andersen, que había encestado los ocho tiros libres que había intentado. A Malata rugió y esa presión la sufrió la norteamericana, que, en una situación insólita para ella esta temporada, falló los dos intentos. El partido llegaba a la prórroga.



Ahí ya no hubo color. El equipo local no desaprovechó la bola extra que le regaló Andersen y no perdonó ante un Al-Qázeres noqueado tras haber perdido la oportunidad de tumbar al líder. Soriano asumió el rol de líder y con su verticalidad volvió a poner por delante a su equipo. Fue, sin embargo, el quinto triple de Marta Gómez el que rompió el partido (68-63) ante la desesperación de las visitantes, que ya no tuvieron fuerzas para más y dejaron libre el camino para que el Baxi, con mucho sufrimiento, sumase la vigésima victoria que le permite acariciar el ascenso.