"Apretar más", lo que toca ante un nuevo rival directo para O Parrulo Ferrol

Sumar de tres el pasado fin de semana, por primera vez desde la puesta de largo liguera, no se les ha subido a la cabeza a los “parrulos”; pero sirvió para “ver que la moneda en los últimos minutos de vez en cuando sale cara, no siempre cruz como estaba pasando”, expresó el técnico Gerard Casas.

Como jugador, Víctor Montes –que tras dos meses de parón considera que, desde su reincorporación ante El Ejido, tiene todavía mucho por demostrar– habló de la inyección de confianza que supuso vencer al Leganés “también por las adversidades que superamos en ese partido”, explicó ayer, “al final, esos momentos críticos se habían trabajado de manera especial esa semana, para conseguir amarrarlo”, afirmó.



Con todo, tanto deportista como preparador coinciden en que poco ha cambiado de una semana para otra. “Afrontamos cada una como el inicio liguero”, decía el jienense, que expresó algo similar sobre las sensaciones generales de la pugna mantenida en La Fortuna. “Como ha dicho Víctor, fue un partido parecido a los del resto de la temporada”, valoró Casas, que subrayó el buen hacer de los suyos durante ese último sprint, “en los minutos finales nos estaba faltando algo de mentalidad, ser más competitivos, y lo fueron”.

Montes: "Me ha costado un poquito arrancar. Puedo dar más, pero me quedo con las sensaciones son positivas" / J.M.

Choque igualado



Sobre qué toca esta tarde cuando reciban al UD Ibiza –19.30 horas–, el preparador lo sintetiza con un “apretar más, para que no nos creamos demasiado buenos y no relajarnos, igual que cuando perdíamos no creernos los peores”.



Se han preparado para medirse a unos contrincantes con gusto por “tener mucho la pelota, que juega de cuatro o incluso también entra uno de manera esporádica”, analizó Montes. Por ello, saben que la defensa “tiene que ser primordial, como siempre, y más en esta liga tan igualada, que el que menos regala es el que más se está llevando los partidos”, contó.

“La Segunda División se caracteriza por ser muy igualada, pero esta temporada está siendo una locura”, compartió Casas, en alusión a la mala racha que arrastra el Ibiza en sus últimas cuatro jornadas. Advirtió que este equipo “ya ganó fuera de casa en la primera jornada, de manera holgada, siendo en Galicia también –al ADC Lugo Sala– y tienen los mismos puntos que nosotros”.



“Estar bien en los detalles, intentar conceder lo mínimo y ser efectivos al aprovechar nuestras oportunidades”, las claves del técnico para inclinar la balanza a su favor hoy.

Maximizar apoyos

Para atraer apoyo en otra igualada jornada a dirimir en casa, O Parrulo Ferrol invitaba a los alumnos del IES Canido, el Cristo Rey y el CEIP Ponzos a presenciar gratuitamente el partido de hoy, una iniciativa a la que dará continuidad involucrando a otros centros educativos locales.

Además, esta tarde los abonados podrán traer de nuevo a un acompañante por solo cinco euros, una oferta limitada a la compra online de entradas.