Análisis de un rival muy exigente

Cuatro temporadas en la secretaría técnica del Levante, que dejó al final del curso pasado, le sirven a Juan Carlos Fernández, Juancar, (Ferrol, 1972) para analizar al rival al que el Racing se enfrenta el lunes. El que fue varias campañas director deportivo del club ferrolano describe el momento por el que atraviesa la entidad “granota”, a lo que aspira este ejercicio y los mimbres que tiene para conseguirlo.

1 Proyecto más humilde que el curso pasado



En el minuto 129 de la final por el ascenso se quedó el Levante, al perder frente al Alavés, sin el retorno a Primera tras una temporada que Juancar recuerda que era de “subir o morir”. Esta campaña, en cambio, “la apuesta es más modesta, con un presupuesto bastante limitado”. Por eso, aunque apunta que las cosas están yendo bien por ahora, “la situación del club es complicada. Creo que van a bajar de la posición en la que se encuentran y, aunque pueden pelear por meterse en el playoff, a la larga veo equipos más hechos, que son más favoritos”.

2 La plantilla “granota” cambió su estilo



“Este año no hay primeros espadas”, recuerda Juancar, que describe que en la plantilla del Levante de esta campaña “no hay grandes nombres... pero sí un equipo muy comprometido”. De hecho, destaca que muchos de los jugadores que siguen de la temporada pasada (Femenías, Rubén Bezo, Postigo, Álex Muñoz, Pablo Martínez o el retornado Kochorashvili) no eran entonces tan importantes. “Pero ahora han asumido un nuevo rol y han dado un paso adelante”, destaca. De hecho, Juancar explica que “han cambiado de estilo, porque el año pasado siempre trataba de imponer y ahora se ha adaptado a la idea de Segunda de apretar los dientes, correr y jugar con mucha intensidad defensiva”.

3 Más peligroso lejos de casa que en casa



Juancar cree que no es el Ciutad de Valencia donde más temible es el Levante. Al contrario, está convencido de que “es más peligroso a domicilio”. En este sentido recuerda que en Segunda “muchos equipos tienen problemas cuando tienen que descubirse, jugar y proponer delante de su gente”. De ahí que está convencido de que “el Racing le puede plantar cara tranquilamente. No tiene menor fútbol que el rival, no va a ser inferior a ellos”.



4 Una entidad que tiene una gran masa social



Aunque en la capital del Turia el Levante esté a la sombra del Valencia, Juancar destaca que el club “granota” tiene una importante masa social, “más de la que la gente se piensa”. De hecho, Juancar destaca que “después de los palos consecutivos que lleva, la gente está respondiendo. De hecho, las entradas son importantes”.