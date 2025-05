Ameneiro y Vigo arrancan su temporada europea

La campeona de Europa de copilotos, Fátima Ameneiro, y el dos veces subcampeón de Europa de pilotos del FIA ERT, Édgar Vigo, comienzan este viernes su nueva temporada continental disputando el Rali Terras d’Aboboreira, una prueba perteneciente al FIA European Rally Trophy.



A pesar de todos los problemas que tuvieron en 2024 y que este año no han conseguido cerrar el presupuesto para la temporada completa, los feneses volverán a intentar hacerse con el título continental de pilotos con un rally espectacular en Amarante, que utiliza los mismos tramos del Rally de Portugal del WRC.



Ameneiro y Vigo competirán, por primera vez, bajo el paraguas de un equipo extranjero, el RF Competiçoes, y lo harán conduciendo un Renault Clio Rally5, que todavía no han podido probar. Esto es un hándicap a la hora de afrontar esta carrera, pero la dupla espera aclimatarse lo más rápido posible a su nueva montura en el “shakedown”. La parte positiva, es que no habrá mucha competencia en su categoría, ya que sólo participarán tres pilotos, por lo que el coeficiente no será más que uno.



Respecto al debut, Édgar Vigo se mostró confiante porque ya tiene experiencia en este complicado rally. “Hace dos años, la experiencia en fue brutal ya que, en el último tramo, se produjeron infinidad de pinchazos y roturas, siendo nosotros unos de los perjudicados. Los tramos son bonitos pero se rompen mucho y hay que tener mucho cuidado con los neumáticos”, apuntó.



Fátima Ameneiro, por su parte, aseguró estar muy motivada por la defensa de su corona. “Comenzamos un nuevo año en competición y ya van 22. Me tocará defender título y lo haré con uñas y dientes. Ser campeona del ERT es un sueño y me gustaría estar de nuevo en los FIA Awards con la victoria en pilotos y copilotos. Vamos a trabajar para ello”, comentó la fenesa.