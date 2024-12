Álvaro Giménez: “Perdón a la afición, porque no se merece esto”

El delantero no era quién de explicar qué había pasado en el césped, “no están saliendo las cosas, hay que cambiarlo ya y más aquí en casa”, “borrón y cuenta nueva”, su propuesta, pero sin llegar Giménez a desembarazarse de lo sucedido.

Precisamente, él y el capitán Álex López se acercaron a las gradas para dar la cara ante la afición cuando el juego terminó. “Les hemos dicho que vamos a sacarlo todos juntos, que no se merecen esto y que les quede claro que los once que estemos en el campo y los que salgan van a darlo todo por ellos, por los que vienen aquí y sufren como el equipo”, relató. El resto de sus compañeros esperaron también hasta el final antes de retirarse al vestuario, lo que correspondía a “un equipo que hoy no ha hecho las cosas bien en el campo”.



Suyo fue el único gol además, por el que dijo sentirse “contento, si se puede decir de alguna manera, por volver a meter, pero eso ahora es lo de menos. Perdón a la afición, porque no se merece esto.”