Álex López: “Me siento orgulloso de ser ferrolano y del Racing... y lo inculco”

Empieza el Racing 2023 con el deseo de mejorar lo hecho la temporada pasada, cuando se quedó a las puertas de conseguir el ascenso. Para Álex López (Ferrol, 1988), uno de los integrantes de la plantilla que se crió futbolísticamente en la entidad, conseguir el ascenso a Segunda con el club de sus amores sería una de las mayores alegrías que podría vivir. Por ahora, disfruta del crecimiento que está experimentando el racinguismo y confía en ser protagonista de la escalada a cotas todavía más altas.

¿Qué sensación le queda tras acabar la actividad de 2022 y empezar ya la de 2023?

Cuando se acaba un año hay que hacer un análisis de lo que se ha hecho. Hay muchas cosas positivas, como que volvimos a ilusionarnos por jugar un playoff de ascenso a Segunda. Además, a nivel social el club sigue creciendo y la afición se está volviendo a enganchar. Ese es el camino y la manera de alcanzar los objetivos que nos marquemos para 2023.

¿Le recuerda el devenir de esta campaña al de la pasada?

Cada campaña es diferente. En esta empezamos con una racha impresionante de resultados... pero aunque ahora no son tan buenos hay que tener tranquilidad, porque esto es muy largo. El equipo está en el buen camino, tenemos una idea que nos permite alcanzar resultados positivos y lo importante es llegar bien situado al último tercio del campeonato, porque ahí se juega todo.

¿El Racing es esta temporada, a diferencia de la pasada, una referencia para los rivales?

Seguramente. Después de una temporada como la pasada y un comienzo de campeonato como el de esta, lo normal es que los rivales te tengan en consideración. Es un halago, pero eso a nosotros no nos tiene que influir demasiado: significa que estamos haciendo bien las cosas pero eso no nos tiene que desviar ni un poquito de nuestro camino. Tenemos claro el objetivo que queremos conseguir, el camino a seguir y necesitamos estar siempre al máximo para controlar los prqueños detalles que son los que deciden los partidos. Nada que no sea mejorable.

¿Su condición de ferrolano le hace tener más ganas de lograr el ascenso a Segunda?

Me siento orgulloso de ser ferrolano y de ser racinguista... e intento inculcárselo a los que han llegado, que están totalmente involucrados con este proyecto. Sigue una base importante de los que la pasada temporada hicimos una gran segunda vuelta, nos clasificamos para el playoff de ascenso y solo quedamos apeados por cosas del fútbol... Por eso ahora hay que seguir creciendo, dando pasos adelante y volver a pelear por el objetivo, que estoy seguro de que este proyecto lo va a conseguir.

¿Qué le parece el crecimiento de la afición y que muchos de los nuevos son muy jóvenes?

Me da orgullo y felicidad ver que la gente se está involucrando con el club, que cada vez se ven por la ciudad más camisetas, bolsas de la tienda del club, que ha sido un acierto, que en los partidos hay cada vez más niños, que la enntidad tiene más peñas... Es algo que indica que se están dando pasos hacia delante de cara a involucrar a la ciudad y la comarca con el club... y nosotros, los jugadores, tenemos que seguir dando motivos para creer en este proyecto. Creo que vamos por el camino correcto

¿Subir con el Racing sería, si no la mayor, sí una de las mayores alegrías de su carrera?

Sí, sin duda. Desde que era niño mi ilusión era jugar en el Racing, aunque Real Madrid o Barcelona se interesaron por mí. Tuve la fortuna de crecer en la época de los ascensos del Racing al fútbol profesional y siempre me fascinó la posibilidad de poder vivir eso conmigo dentro. No me puedo quejar de la carrera que he tenido, pero no hay nada mejor que lograr algo bonito con el que es tu equipo desde pequeño.

Siempre hay que estar preparado para poder sumar

Octavo futbolistas más utilizado por Cristóbal Parralo en lo que va de campeonato liguero, en el que ha jugado los 17 partidos disputados hasta ahora –quince de ellos como titular–, Álex López es uno de los fijos en alineacionessición de mediapunta. En la segunda parte del torneo espera mantener este nivel para, de esta manera, colaborar para que el cuadro verde llegue más alto.

¿Qué valoración hace de lo que ha hecho hasta ahora en el campeonato en el captíulo individual?

Soy una persona exigente y siempre quiero más... pero hasta ahora me he encontrado muy bien y cómodo, porque no he tenido nningún problema físico. También ayuda la dinámica del equipo, pero en líneas generales me siento con confianza, importante en el desarrollo del juego y preparado para dar lo mejor de mí y aportar lo que me toque. Ya tengo experiencia en esto del fútbol, habrá momentos mejores y peores, pero siempre hay que estar preparado para sumar.

¿Cómo llegó la plantilla del parón navideño?

Un parón siempre viene bien, sobre todo para la gente de fuera, para que pueda estar con su gente, desconectar y cargar pilas. El equipo ha vuelto muy bien y está enfocado en lo que quiere conseguir, que es algo muy bonito y para lo que nos sentimos capacitados.

¿Está pendiente la plantilla del mercado invernal?

La verdad es que en el vestuario no se habla de eso... Hay casos individuales, cada uno tiene que mirar su situación, pero creo que todo el mundo está a gusto. Hemos formado un vestuario muy bueno, en el que todo el mundo se siente cómodo. Además, la ciudad es cómoda y tranquila y la gente se da cuenta del potencial que hay y de las ganas que tiene el club de crecer.