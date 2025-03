Alejandro Menéndez, entrenador del Racing de Ferrol: "Todo ha sido muy igualado, pero la diferencia fue la pegada"

Alejandro Menéndez, entrenador del Racing de Ferrol, indicó que su equipo volvió a competir bien, pero que la falta de puntería y eficacia en las áreas volvió a decidir el encuentro. Además, aseguró que la acción de Naïm le parece penalti claro.

Valoración del partido: "Creo que en la primera parte hemos estado más incómodos por el empuje del Málaga, que nos ha cogido en dos jugadas. Al final, nosotros hemos tenido nuestras llegadas y acercamientos, que no hemos aprovechado. El marcador cuenta lo que ha sido el partido. En el segundo tiempo, el equipo hizo un esfuerzo grande, mantuvo buena posesión de balón, tuvo llegadas y chutes de fuera del área. Todo ha sido muy igualado, pero la diferencia es la pegada".

El control del Málaga: "Está claro que el Málaga es un equipo que trabaja muy bien tanto en la posesión de balón como en la transición. Tiene jugadores creativos y no es fácil dominar durante noventa minutos a un equipo así. Cada vez que hemos conectado bien nos hemos ido arriba, pero no hemos acertado el último pase".

Impotencia por no tener el premio del gol: "Es muy frustrante porque el equipo trabaja desde el primer minuto hasta el último. Cada día hace bien las cosas. Trabaja, compite, hace bien el plan de partido, busca batir al rival, pero otra semana más las áreas son determinantes. Nos precipitamos, no llegamos en el 'timing' de ida y llegada del balón cuando pasa por el área. Nos falta mucha afinidad en el último toque a portería".

Jugadas polémicas: "A mí la de Naïm me parece penalti claro porque el defensor deja el brazo muy alto. Esa es mi impresión".

Más trabajo: "No queda otra que seguir. Tenemos una carencia de cara al gol, pero hay que seguir trabajando. Estamos en una situación muy delicada y fastidiada, pero defendemos unos colores y tenemos que luchar por ellos. Nadie nos puede decir que no lo intentamos".

Cambios tardíos: "El equipo estaba bien. Hay veces que aunque haya cambios pendientes no hay por qué hacerlos. El equipo estaba llegando bien por dentro y por fuera, con ocasiones como la de Álvaro Giménez. No tenía porque buscar otra solución. La única pega podía ser la tarjeta de Fran, pero también estaba jugando bien. Cuando perdió dos balones seguidos detectamos que había que cambiar. Las sustituciones se hacen por frescura, no por buscar más acierto. El equipo ha buscado el gol de todos los colores, pero el esfuerzo hasta el área se desvanece porque no hay acierto".