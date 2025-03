Alejandro Menéndez, entrenador del Racing de Ferrol, sobre el empate ante el Eibar: "Me gustaría estar más contento de lo que estoy"

Alejandro Menéndez, entrenador del Racing de Ferrol, se mostró contento tras el empate cosechado ante el Eibar. Indicó que es el camino a seguir, pero hay que trabajar más para hacer goles. De igual manera, habló sobre cómo influyó el apoyo de la afición en el arreón final".

Valoración del choque: "Creo que el equipo ha hecho un partido muy serio. Cabe reseñar la portería a cero. Ha habido un primer tiempo en el que hemos entrado bien, pero un poco tensos. Nos hemos soltado y madurado poco a poco el partido sin precipitarnos. En otro momento nos han hundido, después de alguna pérdida tuvieron alguna ocasión, pero nos estrechamos y supimos corregir esas situaciones. En el segundo tiempo, tuvimos el control del partido. Solo les dejamos esa pequeña chilena y el error de David que saca Yoel. Partido muy serio en el que el equipo ha tenido el peso. Ha llegado y ha demostrado el querer ganar".

Jugar más por bandas: "Ese era el plan, pero está claro que jugamos con un equipo muy serio y difícil. Un equipo que presiona bien. La idea era llegar más por fuera y aprovechar los dos delanteros. Hemos jugado mejor por dentro por las circunstancias del partido. Eso nos ha ayudado a tener el control. Llegábamos sin las ocasiones".

Fran levantando a la afición: "Yo no vengo a contar ninguna mentira. veo al equipo que quiere. Es cierto que nos falta en ciertos momentos soltarnos más, la confianza. De alguna manera, entiendo que el equipo necesita a la afición. TIene que haber siempre comunión. Es bueno que la afición perciba ese esfuerzo de querer ganar. Nos cuesta mucho ganar partidos ante equipos muy buenos. Esto refrenda lo que entrenamos. Los jugadores desean y quieren agradar. Es un buen mensaje de Fran y un deseo de todos lo que estamos abajo".

Seguir el mismo plan: "La idea es ir hacia adelante. Estamos buscando muchas formas de llegar con más. Ponemos mucho más trabajo que algunos momentos precisión o talento, pero el equipo está corrigiendo cosas y compite".

Jugar con dos delanteros puros: "El objetivo era que hicieron un gol cada uno. De alguna, manera, ante una defensa de cuatro muy junta había muchas acciones de balón dividido. Hemos conseguido fijar ahí. Generarles muchos problemas ne los duelos y a partir de ahí generar y crear. Está claro las condiciones de los son muy parecidas, aunque son diferentes. Quiero que los delanteros metan goles. Me gustaría estar más contento de lo que estoy. Necesitamos que metan goles".

Suplencias de Insúa y Gelardo: "Hay que intentar dosificar a algún jugador, por la edad o por los esfuerzos. Un par de cambios fueron por frescura".

Nuevo objetivo: "El reto es el próximo partido. Trabajar y empezar mañana a recuperar bien para competir en Málaga. Llegar allí con el refuerzo de la portería a cero, de tener el balón y finalizar".

Muchos balones perdidos: "El rival también los pierde. Les hemos precipitado en ciertos momentos. Nosotros estamos más sensibles en esos errores. El equipo hace lo mismo o mejor que muchos equipos. El problema es que en el área nos penaliza el error. Todos nos analizan por el resultados. Estamos intentando que no ocurra eso".

El buen hacer de Yoel: "Una de las funciones del entrenador es saber gestionar la plantilla. El trabajo por semana te va dando mucha información. La idea de que Yoel entrara está siendo a nivel competitivo. Creo que se mire como se mire es una buena noticia".

Apoyo de la afición: "Cuando la gente está detrás animando, te cambia el chip y piensas que vas a ganar ya. Parece que se genera otro ambiente de positivismo".

Mensaje a los hinchas: "Les comento a los jugadores que no tenemos que esperar a que la afición nos anime, sino que tenemos que buscar que la afición nos anime. Hacer buen trabajo, insistir si el partido está difícil... A partir de ahí que te anime y te empuje.

Sobre la baja asistencia de A Malata: "Yo quiero que la afición esté con el equipo-. Estamos sufriendo mucho y no hay nada más bonito que todo esté en el mismo barco. No sé si ha sido la peor entrada o no, pero el equipo ha vuelto a sobreponerse a todo lo que escucha por semana. Hay que intentar y trabajar. No dar cosas por hechas".