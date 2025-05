Alejandro Menéndez, entrenador del Racing de Ferrol: "De momento, ni me quedo ni me voy"

El “the end” para el Racing de Ferrol en esta campaña no tuvo giro final y los de Menéndez firmaron una derrota con guion muy similar a lo visto durante todo el ejercicio. Y así lo señaló el propio técnico al comentar que “se repite un poco el no ganar un partido. Al final con diferentes iniciativas, tienes igual de ocasiones que tiene el rival, no aciertas y al final el partido cambia”. Con el 0-1, los verdes contaron con varias ocasiones para firmar un empate que, por varios motivos, nunca llegó. Al contrario, lo que sí llegó fue el segundo del Sporting.



“Todo ese proceso de creación, de maduración, la tienes y no la haces. Y todo eso penaliza”, señalaba un Menéndez que quiso poner el foco en el gol anulado a su formación. “No te ayuda, que claramente no se entiende las reglas, que si primero toca en el cuerpo y luego en la mano, no es mano o si no cambia dirección ninguna. Lo vi claro. Parece que toca los pelos del brazo. Ha sido un perjuicio grande. Te cuesta tanto hacer gol, lo haces y se anula así, te lleva a no ganar el partido”.

Un nuevo puñal en una espalda verde en un encuentro en el que para Menéndez “los jugadores lo han intentado. Pero la realidad del juego es que no nos da”, señalaba de nuevo el técnico asturiano, “el rival tiene tres y te hace dos. Nosotros tenemos cuatro y casillero a cero”. Resumía casi a la perfección el preparador, señalando que se repetía de nuevo la historia a pesar de la mejoría.



Uno de los pocos alicientes de este último duelo fue ver el debut del meta Emilio Bernad tras dos años después de su llegada a Ferrol. “Lo he visto bien, para nada desconfiaba del rendimiento de Emilio. Era un partido difícil. A pesar de todo lo he visto con bastante soltura y seguridad, teniendo claras sus decisiones y para mí ha hecho un buen partido. Sobre su continuidad en las filas verdes, Menéndez, ya totalmente inmerso en el espíritu gallego, señaló que “yo de momento ni me quedo ni me voy. Acabo contrato, tengo que hablar con el club y ya decidiré o decidiremos lo que se va hacer”.