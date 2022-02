El ajedrez gallego juega por los títulos en Padrón

El hotel Scala, en Padrón, será estos días el lugar de reunión del ajedrez gallego con motivo de la disputa de unas citas tradicionales en las fechas de Carnaval: los campeonatos gallegos. En conreto, la actividad se ceñirá a los grupos de edad sub 8, sub 14 y sub 18, en la que los participantes intetarán hacerse con sus respectivos cetros en estos grupos.



La competición de los más pequeños se recudirá al fin de semana, en tanto que las otras prolongarán su actividad hasta el día 1 de marzo. La ausencia de clases para los jóvenes jugadores hace posible el desarrollo de esta actividad, en la que se enfrentan jugadores de toda Galicia, alguno de los cuales ya demostró en los recientes certámenes provinciales su capacidad y el hecho de que están en condiciones de luchar por el título en todas las citas en las que participen.



La cantera de Ferrolterra tomará parte en esta cita, en la que espera demostrar su nivel en todos los grupos de edad en los que se va a registrar actividad. De hecho, algunos de ellos están entre los favoritos a hacerse con los títulos debido al nivel mostrado en algunas citas anteriores.