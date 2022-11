Adri: “Todos debemos dar más para que se vea la mejor versión”

Jugador de O Parrulo Ferrol

Cuatro victorias consecutivas consolidan a O Parrulo en la segunda plaza de la clasificación de la categoría de plata. Confirma esta posición que el equipo ferrolano es uno de los firmes candidatos a luchar por el retorno a la elite de la disciplina. Así lo cree también Adri, su principal referente y mejor jugador de la categoría, que considera que para ello el cuadro del que forma parte necesita mejorar varios aspectos para demostrar que es uno de los mejores de la competición.

¿Cómo valora el momento por el que atraviesa O Parrulo Ferrol en la actualidad?

Estamos en un buen momento pero tenemos mucho margen de mejora. Aunque los resultados están siendo muy buenos, el juego no lo está siendo tanto, porque tenemos una gran plantilla pero no estamos dando nuestra mejor versión: el juego no está siendo fluido, pasamos algunos apuros... Todos tenemos que dar un poco más para que se vea la mejor versión que queremos dar.



¿Qué le falta al equipo para tener más continuidad?

Nos falta competir al cien por cien, concentrados, los cuarenta minutos y no tener las pájaras que estamos teniendo. Son cosas que te va dando la competición, porque ahora hay momentos en los que aflojamos y eso hay que corregirlo.



¿Ve a O Parrulo con opciones de estar entre los mejores?

Sí. La plantilla de esta temporada está mucho más compensada que la del pasado, que era mucho más corta de rotaciones y en la que muchos jugadores se estrebaban en un primer equipo. Ahora tenemos una plantilla más compensada y tenemos que estar arriba.

¿Por qué cambia tanto O Parrulo de casa a fuera?

Competimos de una manera muy parecida. Es cierto que la afición te da un plus, pero fuera tenemos que ser más competitivos porque los rivales en sus casas son mejores... igual que lo somos nosotros: por ahí pasan sus opciones y por eso todo el mundo se hace fuerte en casa. Para ganar fuera tienes que ser un solvente, saber qué tres cosas tienes que hacer bien en cada partido y preparar los duelos a conciencia.

¿Peñíscola es inalcanzable o va a pasar malos momentos?

Es la mejor plantilla. La temporada pasada ya tenía un equipazo, esta se ha refozado y es el gran favorito. Tenemos que seguir en esa dinámica y, si podemos pelear por el primer puesto, bienvenido sea; pero nuestros objetivo es el playoff, que va a ser caro de conseguir porque hay muchos candidatos. Pero si Peñíscola sigue a este nivel es imposible alcanzarlo, porque está a un nivel de Primera y nadie llega a él.

¿Qué espera del Bisontes de Castellón, el próximo rival?

En su casa va a ser un partido muy, muy duro. Tiene muy claro a qué juega, es un equipo que tiene gente joven y habilidosa, muy buena en el uno contra uno... y el encuentro lo marca su portero, que se incorpora continuamente al ataque y te corta el ritmo. Tenemos que ser conscientes de lo que nos vamos a encontrar, anular su juego con el portero, defender bien y aprovechar a nuestros pívots, una de sus debilidades, para generar ventajas.

¿Diez tantos? Estoy contento, pero creo que puedo dar más

Diez goles en ocho partidos hacen de Adri el máximo goleador de O Parrulo en lo que va de campeonato. El jugador ferrolano espera que esta cifra siga aumentado para, de esta manera, ayudar a la escuadra de la ciudad naval a estar entre los mejores.

¿Qué valoración hace del rendimiento que ha dado hasta ahora a nivel individual?

Me encuentro muy bien, físicamente estoy cada vez un poco mejor, porque me voy conociendo más... A nivel de goles estoy contento, porque no soy un goleador, pero creo que puedo dar más y ayudar al equipo, como toda la plantilla. Vamos a intentar dar ese poquito más para seguir ayudando.