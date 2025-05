Adiós, Mataix: "Me voy del Baxi con el corazón lleno, Ferrol siempre será especial"

Es la crónica de una despedida anunciada, pero no por ello menos dolorosa. Àngela Mataix, base y capitana del Baxi Ferrol, ha confirmado su adiós al club de la ciudad naval este mismo martes a través de un texto compartido en sus redes sociales.

Después de tres temporadas en las que su juego maduró en el parqué de A Malata, logrando ser convocada por la Selección Española, la alicantina valora que "tuve la suerte de tener la oportunidad de fichar por un club humilde pero con grandes valores, donde he podido crecer en todos los ámbitos de mi vida y me he sentido querida desde el primer momento que llegué".

En su carta de despedida, reconoce que "no me hubiera imaginado nunca hasta donde hemos llegado: campeonas LF Challenge, Copa de la Reina, dos Playoffs y subcampeonas de la Eurocup", subrayando que los méritos no fueron fruto de la suerte, sino de "un trabajo incansable de muchas personas que están detrás de este club de manera desinteresada".

"Ahora me toca cerrar esta etapa y emprender un nuevo camino, pero me voy con el corazón lleno y una mochila cargada de recuerdos que guardaré siempre", traslada la jugadora, agradeciendo el apoyo de "cada persona que formó parte de este viaje, dentro y fuera de la pista", a los que dice que "me hicisteis sentir como en casa, como en familia".

"Ferrol siempre será especial"

Entre ellos, resalta la figura del técnico Lino López, "por confiar en mí y exigirme siempre lo mejor", y del cuerpo técnico por "sentirnos apoyadas y cuidar cada detalle". También "a mis compañeras, por ser mucho más que eso" y a la afición "por llenar de energía A Malata en cada partido, por animar sin descanso y sentir vuestro aliento durante toda la temporada".

"Ferrol siempre será especial para mí", concluye Àngela Mataix una misiva que está recibiendo un aluvión de cariño por parte de la Baximanía, agregando desde el club que "non atopamos máis palabras que 'grazas', o mellor é que fale ela".