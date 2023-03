La película 'Matria' emociona en el Festival de Málaga con un retrato humano de la precariedad

El director Álvaro Gago ha presentado este sábado su debut en el largometraje, 'Matria', en el marco de la programación del 26 Festival de Cine de Málaga, en el que compite en su sección oficial tras preestrenarse en el certamen de Berlín. La cinta, que ha recibido un intenso aplauso en el pase de prensa en el cine Albéniz, es un drama humano y social sobre la precariedad laboral y emocional encumbrado por un potente trabajo actoral de María Vázquez.



Ella interpreta a Ramona, una mujer gallega de 40 años que enlaza empleos precarios mientras intenta sostener su rol como madre de una hija adolescente y empoderarse en una relación de pareja dañina.



El director de la película, Álvaro Gago, ha presentado el filme junto con los intérpretes María Vázquez, Santi Prego, Susana Sampedro, Francisca Iglesias, Soraya Luaces y el productor Daniel Froiz. Gago ha asegurado que venir a Málaga es "venir un poco a casa". "Y, además, si nos recibís así", ha bromeado, en referencia al entusiasmo del público.



La inspiración de 'Matria', ha explicado, nació de la relación de cuidados entre la misma Francisca Iglesias y el abuelo del propio director. "Mi admiración fue creciendo día a día por una mujer a la que casi nunca se le ve y que fue mi heroína particular", ha defendido Gago, que ha apostado por visibilizar esa labor de cuidados.



"Me siento entusiasmada, quiero que esto lo vean muchas mujeres y se vean identificadas con esta historia; porque no nací yo sola en este mundo con esta vida. Es como cuando un niño tiene un hormigueo en el estómago y no sabe cómo explicarlo, pues igual me siento yo. No tengo palabras", ha expresado Francisca Iglesias.



La actriz e inspiración para el personaje principal ha indicado que su vida "sigue igual" tras el filme y tiene que seguir trabajando: "A ver si esto le da fuerzas a las mujeres para seguir para alante y que los hombres se pregunten qué pasa aquí y si van a seguir siempre así", se ha cuestionado.



Por su parte, María Vázquez ha agradecido el tiempo que tuvo para prepararse el trabajo y la fe del realizador en ella. "Aunque pueda parecer que yo no tenga nada que ver con Francis, somos mujeres reales y obreras, que sobrevivimos como podemos. Tenemos que trabajar, conciliar tampoco existe, y me encanta ver eso en la pantalla", ha argumentado.



"Luchamos mucho porque el personaje no sea perfecto y meta la pata, que pueda no caer bien. También me gusta ver personajes de madre que se equivocan tanto, pero rectifican y piden perdón. Eso es la vida", ha relatado Vázquez, que se ha declarado "en constante emoción": "Se trata de construir una Matria de verdad. En 'Matria', somos sensibles, basta ya de mujeres superheroínas", ha defendido.



En cuanto al estilo, el director de la cinta se ha definido como "más de calle que de escritorio", que necesita de la experiencia a la hora de construir la película. "Te puedo decir muchos nombres de referencia, pero realmente mi inspiración es el entorno en el que yo trabajaba. A quien miro es a ellas", ha planteado Álvaro Gago.



"Cuando hago una película, quiero contar una historia pero también capturar una manera de vivir. Da pie a la audiencia a conocer una manera de entender la vida", ha reflexionado Gago, que ha asegurado que hay "muchas Galicias" y "verlas representadas en la pantalla" es una de sus razones para hacer este filme.



El realizador ha destacado las diferencias entre este trabajo y su cortometraje homónimo de 2018, nominado a Mejor cortometraje de ficción en los Premios Goya. Desde su perspectiva, ahora ha podido expandir las relaciones de la protagonista principal e incluso dejarle más espacio a su sentido del humor.



"Quizás el proceso de construcción de personajes es de los más complejos que puedo tener. Escribí una primera versión de guion que fue una vomitada y, poco a poco, fui trabajando también el tomar distancia con los personajes para humanizarlos y retratarlos en todas sus artistas", ha detallado el realizador.