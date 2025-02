La película ‘Cónclave’ y Timothée Chalamet dan la sorpresa en los premios del Sindicato de Actores

La película ‘Cónclave’, sobre la junta de cardenales que se reúne para elegir al nuevo papa, sorprendió al hacerse con el principal premio en los galardones del Sindicato de Actores (SAG) de Hollywood, en una noche en la que Timothée Chalamet se llevó el premio a mejor actor.



“​Reconocemos la importancia suprema de la comunidad en nuestro trabajo y en el mundo. Eso estamos celebrando”, dijo Ralph Fiennes al recibir el galardón a mejor elenco. El resultado de esta gala pone su granito de arena al ambiente de incertidumbre​ que ha caracterizado esta temporada de premios que verá su final el 2 de marzo con la entrega de los Oscar.



‘Cónclave’, de Edward Berger, se impuso a ‘Anora’, de Sean Baker, que ya se había coronado como la mejor película en entregas como los Critics Choice Awards, los premios Spirit o los galardones que otorga el Sindicato de Productores de Hollywood​, así como a ‘Wicked’, ‘The Brutalist’ o ‘Emilia Pérez’​.



​Por su parte, Timothée Chalamet impactó al ganar el premio a mejor actor por su trabajo en ‘A Complete Unknown’, en donde encarnó a la leyenda de musical Bob Dylan. “Me inspiran los grandes. Daniel Day-Lewis, Marlon Brando y Viola Davis. Michael Jordan y Michael Phelps y quiero estar ahí arriba. Este (premio) no significa eso pero es un poco más de combustible para seguir adelante”, aseveró el actor.

Jane Fonda dio un toque político al acto y, sin mencionar a Trump, se refirió al ambiente hostil que genera el presidente



Demi Moore recibió el galardón de mejor actriz por el filme de terror ‘The Substance’, que también le otorgó un Globo de Oro en enero, venciendo así a su dura contendiente y ganadora del Critics Choice Awards, Mikey Madison, de ‘Anora’.



La gala, que transcurrió con​​ pequeños problemas de producción, también premió a algunos favoritos predecibles como la actriz Zoe Saldaña quien ​avanzó un paso más hacia ​el Oscar​ tras ganar el premio a mejor actriz de reparto por ‘Emilia Perez’.

“Estoy orgullosa de formar parte de un sindicato que me permite ser quien soy, que nunca me ha cuestionado de dónde vengo ni me ha juzgado por cómo hablo o cuáles son mis pronombres. Creo que todo el mundo tiene derecho a ser quien es, y ‘Emilia Pérez’ tiene que ver con la verdad y con el amor”, dijo la actriz. Mientras, Kieran Culkin obtuvo el mismo reconocimiento en la ​categoría masculina por su trabajo en ‘A Real Pain’.

Discursos



​La activista y actriz Jane Fonda dio un toque político a la gala y, sin mencionar nombres, hizo referencia al ambiente hostil que está generando la administración Trump para los trabajadores.

“Ser empático no es sinónimo de debilidad ni de seguir una moda, y, para ser sincero, ser woke simplemente significa preocuparse por los demás”, dijo la actriz en medio de las constantes críticas del Gobierno hacia las posturas woke (progresistas).



Asimismo, la presidenta del sindicato, Fran Drescher, habló sobre los devastadores incendios de Los Ángeles que dejaron casi una treintena de muertos, con un mensaje en el que abogó por el medio ambiente.

“Despertad, humanos. No podemos permitir que la codicia siga negando el calentamiento global”, dijo Drescher, probablemente aludiendo a la negativa de Trump de reconocer este fenómeno.



Los apartados televisivos de la gala también contaron con algunas sorpresas: Selena Gomez recibió el premio a mejor elenco de una serie de comedia por ‘Only Murders In the Building’ y Martin Short​ venció a Jeremy Allen White como mejor actor de una serie de comedia por dicha producción.

Colin Farrell ganó el premio a mejor actor de una serie limitada por ‘The Penguin’ y Jean Smart obtuvo el de mejor actriz de comedia por ‘Hacks’.



No obstante, ‘Shogun’ siguió liderando en los premios al llevarse el de mejor elenco de una serie de drama, mejor actor para Hiroyuki Sanada y Anna Sawai por mejor actriz.



La temporada de premios 2025 llegará a su final el 2 de marzo cuando la Academia de Hollywood entregue los reputados ​Oscar​ en una gala que se celebrará en el Teatro Dolby de Los Ángeles.