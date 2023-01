Laura Pausini celebrará sus 30 años de carrera en Sevilla y Venecia

La cantante italiana Laura Pausini celebrará los 30 años de su carrera, iniciada cuando triunfó en el Festival de Sanremo en 1993, con dos conciertos inéditos en Venecia y en Sevilla, que servirán de avance de una nueva gira mundial.

La artista cantará por primera vez en la plaza de San Marcos de Venecia el próximo 30 de junio y el 21 de julio en la monumental plaza de España de Sevilla, según informó hoy su productora.

Pausini, italiana pero con una conocida querencia por España y por Latinoamérica, celebrará así una trayectoria repleta de éxitos que arrancó cuando solo tenía 19 años ganando en la sección de jóvenes talentos del festival de la canción italiana con "La solitudine".

Desde entonces ha vendido más de 75 millones de copias de sus once discos de estudio, además de otros de recopilatorios y colaboraciones, y ha ganado un Grammy, cuatro Latin Grammy y un Globo de Oro, premios a los que se ha sumado su reciente nominación al Óscar por la banda de la película "La vita davanti a sé" (2020).

Las citas en Venecia y Sevilla servirán como adelanto de una nueva gira mundial de la que "muy pronto" revelará sus detalles, según ha confirmado ella misma en un comunicado.

"En estos 30 años habré hecho casi mil conciertos y precisamente las actuaciones en directo son la principal razón por la que amo este trabajo. Lo llamo así con orgullo porque la música es un tema serio", ha explicado.

Y ha agregado: "Me he dado cuenta de que, en todos estos años, nunca he cantado ni en Venecia ni en Sevilla y, por eso, quiero empezar de nuevo desde aquí, regresando a las plazas, porque mi primera gira en 1993 fue precisamente en plazas italianas".