El encendido de las antorchas pone en marcha el Oenach Atlántico

El Oenach Atlántico de Sedes, declarado Fiesta de Interés Turístico de Galicia, comenzó ayer con el encendido de las antorchas en cada una de las pallozas de la campa de O Trece y el concierto de Aliboria, actos con los que se dio el pistoletazo de salida a la vigésimo tercera edición y a un fin de semana repleto de actividades en la parroquia de Sedes.



La actividad prosigue hoy sábado a partir de las once con la apertura del poblado castrexo y de los puestos de artesanía en vivo, así como propuestas para el disfrute de los más pequeños. Habrá photocall, sesión vermú con el grupo No Cómbaro y un espacio para comidas. Por la tarde tendrá lugar la actuación “Canta música”, de Pablo Díaz, y la música y el baile tradicional del grupo Alxibeira. Para las 22.30 horas está previsto el inicio de la “Noite no castro”, con una representación de la compañía de teatro comunitario de Sedes, “Lúa de sangue”.



La jornada vespertina de mañana comenzará también con la apertura de los puestos de artesanía y demostraciones a las 11.00, pero en este caso incluirá una muestra de can de palleiro y, ya al mediodía, una nueva recreación teatral en la campa y, tras la comida, más teatro y música. Los primeros en actuar serán Os Ghazafelhos con su espectáculo “As minas do rei Salomón” a las cinco, para continuar con la banda de bgaitas del Padroado da Cultura de Narón y un concierto de Tiruleque.



El Concello y la AVV Rosa dos Ventos organizan esta cita que la concejala Mar Gómez definió como “unha das celebracións máis consolidadas de cantas temos na nosa cidade”.