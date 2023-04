Só o 0,83% da programación das canles infantís ofrecidas polas operadoras de televisión está en galego

A Mesa pola Normalización Lingüística presentou esta mañá en rolda de prensa o Informe Xabarín 2023, no que analiza a presenza do galego nos contidos infantís e xuvenís ofrecidos nas canles temáticas dispoñíbeis nas principais plataformas audiovisuais. Segundo este estudo, só a programación infantil e xuvenil da TVG garante unha mínima presenza do galego na grella das principais operadoras de servizos de televisión. No conxunto das operadoras analizadas (Movistar, Vodafone, R e Orange), o galego está presente un total de 2h e 25 minutos ao día, todos eles nas emisións da TVG2, un 0,83% do total de horas ofertadas.

Estes datos, unidos aos sociolingüísticos, confirman a necesidade e a urxencia da Iniciativa Xabarín que A Mesa espera que se comece a executar antes de setembro, tal e como lle indicaron desde a dirección da CRTVG. "O audiovisual é un sector estratéxico do punto de vista lingüístico, social, cultural e económico", recordou na presentación do informe o presidente da entidade de defensa da lingua, Marcos Maceira. "É fundamental para a pervivencia do idioma que, desde Galiza, o goberno galego se implique en asegurar máis e mellores contidos audiovisuais no idioma propio", asegurou, "nomeadamente para a infancia e a mocidade, poñendo todos os medios ao seu alcance". "A infancia e a mocidade galega precisan a referencia e o espazo audiovisual para poder usar o galego", sentenciou Maceira.

En relación ás plataformas audiovisuais de ámbito estatal, na pública RTVE Play a oferta infantil é do 0% mentres a xeral é de 0,53% con 4 filmes en versión orixinal en galego mais que nun caso (Cuñados) non se pode ver nesta versión e noutro (A illa das mentiras) resulta imposíbel acceder aos diálogos na nosa lingua. No resto de plataformas, a oferta en galego é do 0%, agás en Filmin, que conta con versións lexendadas ou dobradas en 0,30% do seu catálogo xeral e 0,74% do infantil. No conxunto de plataformas estatais, a presenza do galego é do 0,18% no catálogo xeral e do 0,28% do infantil e xuvenil. Nas plataformas internacionais é onde maior incidencia tiveron as campañas sociais desenvolvidas pola Mesa pola Normalización Lingüística. Con todo, o galego só conta con opcións dobradas ou lexendadas en Netflix e Prime video. Netflix, cun 1,89% sería a única plataforma que malia non ter obrigas cumpriría os mínimos legais respecto ao galego que si teñen as plataformas estatais. No conxunto das tres analizadas (Netflix, Prime video e HBO), o galego estaría nun 0,92% do catálogo xeral e no 1,1% do infantil.

Maceira denuncia que a obriga de garantir oferta en galego para o público até 12 anos é saboteada polas compañías públicas e privadas estatais, "coa complicidade do goberno español". "Todas as operadoras e plataformas de servizos televisivos seguen o exemplo da canle pública RTVE", asegura, "incumprindo a lexislación audiovisual" e "nin emiten nin dispoñen de oferta en galego, malia que segundo a Lei xeral de comunicación audiovisual tería que ser do 2,5 % da programación e do 1,5% catálogo de TVE e dos contidos das fornecedoras de servizos audiovisuais televisivos a petición de ámbito estatal".

Neste sentido, dende a Mesa recórdase que existe responsabilidade da Xunta na aplicación da Iniciativa Xabarín, votada unanimente no Parlamento, mais tamén a obriga do goberno español de facer cumprir as súas propias leis. O presidente da Mesa denuncia, polo tanto, "o incumprimento sistemático das disposicións legais favorábeis ao galego aínda que, como neste caso, as obrigas sexan mínimas e nin sequera se aproximan á igualdade".

"Na oferta audiovisual", lamenta Maceira, "semella que o galego non ten ningún status legal e que a oficialidade non existe". "Que despois de 40 anos de lei de normalización lingüística aínda teña que ser a sociedade quen se mobilice para conseguir avances encanto os poderes públicos boicotean os seus propios acordos", denuncia, "é indicativo da pervivencia do desprezo polo galego". "Aos responsábeis públicos do goberno español e de RTVE non lles dá vergoña que corporacións como Netflix ou Amazon atendan máis as reclamacións cidadás e do parlamento galego?" pregunta Maceira.

Algúns datos extraídos deste informe foron presentados a semana pasada na comparecencia realizada no Intergrupo de linguas do Parlamento Europea. A este respecto, o presidente da Mesa resaltou o enorme interese que levantou a comparecencia e as emendas presentadas pola Iniciativa polo galego no audiovisual ao informe sobre a Directiva audiovisual e que puxeron en evidencia como o goberno español interpretou a Directiva europea do audiovisual non para asegurar a pluralidade lingüística e cultural senón para limitala, en contra da propia directiva.

