La Xunta mejorará el firme de tres carreteras a su paso por siete concellos de las comarcas

La Consellería de Infraestruturas e Mobilidade sacó este viernes a licitación –por importe de 1,4 millones de euros– las obras de mejora del firme en las carreteras de titularidad autonómica AC-110, AC-564 y AC-566, a su paso por siete municipios de las comarcas de Ferrolterra. La información pormenorizada de los trabajos, con un plazo de ejecución de cinco meses, se encuentra ya en la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia y las empresas interesadas en acometer las intervenciones tienen hasta el 27 de marzo para presentar sus ofertas.



La Xunta prevé adjudicar el proyecto en el mes de mayo, con la intención de acometer las obras este mismo año.



Así las cosas, las tareas se llevarán a cabo en varios tramos de la AC-110 –a su paso por Cerdido, Moeche y As Somozas–; de la AC-564 –en A Capela y As Pontes–; y de la AC-566 –en su recorrido por Valdoviño y Cedeira–.

Plano de la situación de los viales en los que se acometerán los trabajos I Xunta



Las actuaciones tienen como objeto la rehabilitación localizada del firme mediante el fresado y la reposición de la capa de rodaje, con la finalidad de mejorar las condiciones de circulación en varios trechos de estas tres carreteras, completado las obras con el repintado de las marcas viarias.



Dichas actuaciones, recuerda la Consellería, no implican la realización de ningún tipo de expropiación, “xa que todas están incluídas dentro da franxa de dominio público”.



“O goberno galego continúa a traballar para manter as vías públicas de titularidade da Xunta nas mellores condicións e para garantir a seguridade viaria dos usuarios, destinando o vindeiro ano 53 millóns de euros á súa conservación”, recuerdan.

La Diputación destinará 2,8 millones en 2024 a la conservación de sus viales en la zona

Por su parte, el pleno de la Diputación de A Coruña aprobó en la jornada de este viernes–por unanimidad– la primera fase del Plan de Conservación de Vías Provinciais, al que destinará este 2024 11 millones de euros, “un 10% máis que o ano pasado”. Desde el organismo que dirige Valentín González Formoso indican que este Plan recoge la ejecución de obras de mantenimiento, reparación del firme y pavimentación, además de la renovación de la señalización horizontal y vertical, la limpieza de cunetas o la instalación de defensas y drenajes.

Un instante de la sesión plenaria I Diputación



La diputada del área, Mónica Rodríguez, destaca el incremento en la partida destinada a tal fin. “O traballo de conservación da ampla rede de estradas da Deputación para mantela nas mellores condicións é tan importante como a construción de novas infraestruturas para a seguridade”, aseveró.



En el caso de las comarcas, el organismo realiza la siguiente asignación presupuestaria: Ortigueira (194.883 euros); Cariño (212.800); Mañón y As Pontes (238.587); Cedeira, Cerdido y Valdoviño (341.269); Ferrol y Narón (442.727); Moeche, San Sadurniño y As Somozas (304.531); Ares, Fene, Mugardos y Neda (332.184); Cabanas, Pontedeume –junto a Miño y Paderne, que no pertenecen a las comarcas– (371.278); y As Pontes y Monfero –con Irixoa y Vilarmaior– 446.419 euros.