La Xunta invierte 504.000 euros en la formación de 20 alumnos del programa Reinicia

Ares acogió ayer la inauguración del taller dual de empleo “Reinicia IX”, una iniciativa impulsada por los municipios de Ares, Mugardos, Fene y Cabanas. En el acto estuvieron presentes, además de representantes de los concellos, la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, y la jefa territorial de Promoción do Emprego e Igualdade, Judit Fontenla.



El taller está destinado a personas en situación de desempleo y cuenta con una inversión de 504.000 euros. En él se formarán una veintena de alumnos –diez en la especialidad de Atención socionanitaria a personas dependientes en instituciones sociales y otros tantos en la de Carpintería y mueble–.



Desde la Xunta informan de que la formación teórica se completará en la primera modalidad con prácticas en el centro de día de Caamouco, en Ares; mientras que en el caso de la segunda especialidad, los alumnos realizarán actuaciones como la reparación del paseo de madera de la fachada marítima de Mugardos, la sustitución de la barandilla que limita el parque de Rosalía (Ares) o la construcción de nuevo mobiliario para los departamentos de Intervención y Alcaldía en el concello de Fene –además de otras tareas en Cabanas–.



Durante su intervención en el acto –que tuvo lugar en la Alianza Aresana–, Aneiros destacó el compromiso del gobierno autonómico con la generación de empleo en las comarcas y la formación de las personas desempleadas. “Un exemplo diso son os programas formativos como o que hoxe inauguramos e que chegan xa a súa novena edición o que fala de por si do éxito da convocatoria orientada a cubrir as demandas reais do entorno o que permite unha integración laboral máis alta”, apuntó.



Por su parte, la concejala de empleo de Ares, Alma Barrón, hizó hincapié en la “importancia da unión entre concellos pequenos” para promover estas iniciativas, “fundamentais para reactualizar o coñecemento laboral e ter unha mellor inserción no mercado”, sostuvo.