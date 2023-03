La Xunta invierte 41.382 euros en la construcción de dos pistas de pádel en Mañón

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, y el alcalde de Mañón, Alfredo Dovale, visitaron ayer los trabajos de construcción de dos pistas de pádel en el municipio, que contaron con una aportación de la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes de 41.382 euros. Desde el gobierno gallego remarcan que esta aportación supone el 80% del coste del proyecto.

Promoción del deporte



Las instalaciones, que ya se encuentran a pleno rendimiento, están ubicadas en el lugar de San Fiz. “Estas novas pistas son un exemplo da aposta da Administración autonómica a prol dunha poboación que leve unha vida activa e saudable a través do fomento da práctica da actividade física e da promoción do deporte base en espazos que reúnan todas as condicións necesarias”, remarcó Aneiros, que puso en valor, asimismo, el apoyo del ejecutivo autonómico a los Concellos en la mejora de prestaciones y servicios, “tamén relacionados co deporte”.



En este sentido, desde la Xunta indican que de los 44 millones de euros del presupuesto en el ámbito deportivo de la Vicepresidencia segunda y la Consellería, un total de 18 millones se han destinado a obras de creación y reforma de instalaciones para la práctica del deporte.