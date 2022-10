La Xunta destina en sus cuentas 3,3 millones de euros a sanear la ría de Pontedeume

Los presupuestos del ejecutivo autonómico para 2023 recogen una inversión de 3,3 millones de euros para la mejora de la ría de Pontedeume, “ademais de compromisos plurianuais que elevan o gasto previsto ata os 3,92 millóns”. Así lo anunció ayer la delegada territorial en Ferrol, Martina Aneiros, durante una visita a las instalaciones de la Cofradía de Pescadores del municipio.



“A Xunta está comprometida con esta comarca e o demostra con feitos como son os 2,87 millóns de euros incluídos nos Orzamentos de 2023 para as obras de mellora do saneamento en torno ao esteiro do Eume e que beneficiará aos municipios de Cabanas e Pontedeume”, afirmó Aneiros.



La responsable autonómica explicó que un total de 2,47 millones están asignados en 2023 para las fases II y III –correspondientes a la construcción de un tanque de tormentas y un colector interceptor en Cabanas–, que se sumarían a los 620.000 euros de inversión plurianual prevista para 2024. Otros 400.000, sostiene la Xunta, están consignados en 2023 para conluir las obras de la primera fase –la construcción de un nuevo colector interceptor en Pontedeume–.



Con respecto a esta última intervención, la delegada territorial explicó que se vio paralizada “polo procedemento concursal no que entrou a empresa adxudicataria”, aunque aseguró que los trabajos se retomarán antes de que finalice el año.



Desde la Xunta destacan, asimismo, los 430.000 euros asignados en el proyecto de Presupuestos de 2023 para las obras de mejora del sistema de saneamiento en los núcleos de Ver y Boebre, en Pontedeume. Estas tareas permitirán construir una nueva estación de bombeo en Ver y una nueva red de colectores e impulsión, así como una noticia depuradora de aguas residuales en la parroquia eumesa.



El proyecto de mejora del saneamiento en el estuario del Eume, impulsado por la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade a través de Augas de Galicia, supondrá una inversión que ronda los 8,2 millones de euros, destacan desde el ejecutivo autonómico. “Contribuirá, unha vez rematado, á eliminación dos puntos de vertido á ría”,

añade la Xunta.