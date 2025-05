Una vuelta al pasado sobre ruedas: Llega la XV Xuntanza de Clásicos de Narón

El municipio de Narón calienta motores, nunca mejor dicho, para albergar la que será la decimoquinta edición de la cita que anualmente convoca el Auto Club Clásicos de Narón. Al contrario que Marty McFLy, el grupo opta por los engranajes más veteranos un año más con la XV Xuntanza de Clásicos, que hará las delicias de los amantes de la automoción y quizá consiga algún adepto del mundo "vintage", descubriendo nuevos maridajes.

Desde el 2007, cuando varios aficionados decidieron juntarse en torno a una pasión, la agrupación ha ido variando, tal y como explica su director, el fenés Jose Luis Antón. En la actualidad son cerca de 70 personas, entre hombres y mujeres, los que comparten gustos entre sus filas, en las que Antón comenta que se está viendo una "renovación". Él, que está desde los inicios del club, asegura que antes "eramos solo mayores, tódos rondábamos los 50 o 60 años", explica entre risas, mientras que ahora el círculo se ha ampliado y convergen en su sede gente de entre 35 y 80 años lo que es "una progresión enorme para la entidad", en aras de un posible relevo generacional.

Como en todo, cada uno tiene sus gustos y esto "es lo bonito". En esta nueva convocatoria, el presidente del club cuenta con la presencia de "entre 80 o 90 coches", cifra que ya se dio el pasado año y que retoma los niveles habituales que se vieron "mermados durante la pandemia". Eso sí, una vez el Covid-19 hubo remitido, los amantes de los clásicos volvieron, y no solamente aquellos de la zona, "que hay un montón", sino también compañeros del resto de la Península que desde Asturias, León o País Vasco se echan a la carretera para esta ocasión.

Pero esto no es de extrañar una vez se sabe que los locales tampoco le temen al kilometraje a pesar de que las distancias en estos vólidos son más largas que la media. Ellos son los primeros que organizan su propia caravana para responder a la llamada de otras asociaciones a lo largo de "casi casi toda España", explican. También más cerca, en Galicia, participan "siempre que podemos". Es más, como antesala a su propia propuesta, el día anterior estarán en Foz, disfrutando de la historia sobre ruedas.

La programación

El domingo 8 de junio, cuadrando "lo más cerca posible" con la fecha de creación del grupo organizador, el aparcamiento del centro de salud del municipio será el punto de encuentro, a partir de las 09.30 horas, para todos aquellos que quieran participar o, simplemente, disfrutar de las vistas. Acto seguido se llevará a cabo una salida, que como cada año organiza la directiva en aras de poner en valor el patrimonio local. "Intentamos ir variando en cada edición, enseñar un poco de nuesta zona", explica Antón, y en este 2025 la ciudad naval se verá desde tierra, en contraposición al paseo en lancha de la anterior edición, ya que han optado por una visita a las instalaciones del Arsenal Militar de Ferrol

Desde este punto volverán a la localidad de origen, esta vez en dirección al paseo martítimo de Xuvia, donde han programado una comida de confraternización en torno a las 15.00 horas. Para todos aquellos interesados, cabe recordar que aún están a tiempo de inscribirse. El Club Clásicos de Narón mantiene abierto este trámite hasta el próximo 30 de mayo -pudiendo realizarlo a través del teléfono 627 468 411 o del correo electrónico clubclasicosnaron@hotmail.com- y el precio por persona, incluyendo "el cafecito de la mañana" y la degustación en pleno paseo, es de 35 euros.

En la ciudad vecina, por su parte, también hay quien se encuentra inmerso en la preparación de su convocatoria anual, tal y como explica desde la sección de Clásicos de la Escudería A. Ferrol, Carlos López. Las joyas sobre ruedas tomarán el Cantón a finales del próximo mes de agosto, en concreto el sábado día 30, en una propuesta que, como todos los años, cuenta también con una comida popular y una ruta turística. En esta ocasión serán los 600 quienes tomen el protagonismo, puesto que se quiere poner en valor la figura de dos amantes del motor fallecidos este año que participaron en un sinfín de citas con sus Seat. El ferrolano explica que "cada vez hay más gente" en este mundillo y que aún en plena organización, se estima que llegarán a los "130 participantes".

Antón, por su parte, estará en unos días paseando por Xuvia con su Seat 600 de 1969, vehículo con el que se hizo en As Pontes nada más retirarse, ya que "siempre me gustaron los coches, a los 18 años tuve el primero", comenta, pero cuando se jubiló fue cuando se decantó por este modelo. El motivo es muy simple: "me entró por el ojo", explica entre risas. Junto al suyo habrá muchos otros, algunos que participen por primera vez y otros que repitan cita, pero desde la directiva destacan la "gran calidad" que tiene la convocatoria. Desde un Citroën Ligero de 1950 hasta Mercedes con dos años menos y sin olvidarse de los Cadillacs americanos, todos tendrán un hueco en Narón el día 8.

Dos meses de trabajo que se materializarán en un domingo que, como Antón remarca, "está abierto a todos aquellos que quieran venir", refiriéndose no solo a la participación en la totalidad de actividades programadas, sino también a aquellos curiosos y curiosas que bien sea en familia, solos o con amigos, quieran volver, en coche y momentáneamente, un rato al pasado.