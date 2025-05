Los vecinos de Ares exigen medidas paliativas mientras no culminen los trabajos en la red de saneamiento

Los vecinos y vecinas de Ares celebran el próximo inicio de los trabajos en la red de abastecimiento del municipio. “É unha obra moi necesaria para solventar este problema de xeito definitivo. Ademais é un avance, e todos os avances son bos” explica Beatriz Rico, portavoz de la plataforma vecinal que surgió a raíz de esta situación. Sin embargo, el colectivo pone el foco en que “para nós chega tarde porque hai moitos anos que levamos padecendo isto”.

Además, la agrupación incide en que son necesarias medidas paliativas mientras se ejecuten los trabajos, una demanda que trasladaron al Concello, tal y como recogió este Diario en su momento, presentando un escrito por Registro, el pasado 15 de mayo. “A día de hoxe non temos resposta de ningún tipo, ninguén se puxo en contacto con nós”, expone Rico, aseverando que “merecemos como mínimo unha resposta, fora do xeito que fora. Non sei se ao longo destes días, despois desta visita do presidente da Xunta, vai haber algún movemento”.



La representante vecinal se pregunta acerca de lo que va a pasar mientras las obras no estén culminadas, subrayando que los peores momentos no solamente se viven en la época esitival. “Cada ano se agrava máis. Ares é un destino que nos últimos anos medrou moito turisticamente, polo que tamén padecemos esta situación en épocas como Semana Santa ou Nadal”.

Alteración de la vida diaria

Con el verano a la vuelta de la esquina, los vecinos y vecinas temen la llegada de “la alteración de nuestra vida diaria”, explica la portavoz de la plataforma. Se refiere, por ejemplo, a “non ter nin unha pinga en moitas horas do día. Non falamos dun problema puntual. Podemos, por exemplo, non ter auga xa ás dez da mañá e prolongarse ata as dúas da tarde. Nese momento volvemos ter un chisquiño e, pola tarde, cando a xente se recolle das praias e fai un uso normal de duchas, billas ou lavadoras, volven os problemas”, ejemplifica.

Esta situación provoca que tengan que organizar su día a expensas del suministro. “Temos que adaptar os horarios das nosas vidas a ese abastecemento e nós, ao final, as facturas aboámolas igual. O que nos din é que se paga polos litros consumidos pero tamén pagamos polo servizo; un servizo básico que temos que ter garantido en todas as épocas do ano”, reafirma el colectivo.