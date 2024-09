Los vecinos de la comarca se volcaron en la XVII Limpieza Simultánea de Ríos

Cinco municipios de las comarcas tomaron parte en la XVII edición de la Limpeza Simultánea de Ríos, una iniciativa ambiental que llegó a 56 concellos de la Comunidad con la colaboración de más de 70 entidades de diversa índole, impulsada por la Asociación Ecoloxista Adega y Proxecto Ríos.



Así las cosas, en el caso de Narón, los trabajos se centraron en un tramo del río Freixeiro –entre la rotonda y el Muíño das Aceas–, en donde se concentraron un buen número de voluntarios con el objetivo de preservar el ecosistema fluvial de la zona. Entre ellos se encontraban los ediles María Lorenzo y Manuel Ramos.

María Lorenzo y Maniel Ramos en la limpieza del Freixeiro I Daniel Alexandre



Mientras, en Fene la iniciativa llegó al río Baa con la financiación de Augas de Galicia, la Diputación y la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil. En ella tomaron parte dos entidades de la localidad: Aetna y la Asociación para a Custodia do Bosque Atlántico Betula. “Os nosos ríos son unha parte esencial da paisaxe e do ecosistema local. A Limpeza Simultánea de Ríos é unha oportunidade de unir esforzos e concienciar á poboación sobre a importancia de coidar o noso ambiente”, declaraba la edila de Medio Ambiente, María del Carmen Martínez.



Esta actividad llegó también a otros lugares de Ferrolterra. Es el caso de Ares, en donde la Asociación Amigos do Mosteiro de Santa Catalina de Montefaro llevó a cabo sus tareas en el río Frades. Por su parte, las entidades G.N. Hábitat y Semente Trasancos hicieron lo propio en el Belelle y en San Sadurniño los trabajos se centraron el río Xubia.



La organización destaca que “o máis importante deste día é a labor de concienciación social que entre todos e todas realizamos. Axudamos a manter un bo estado de conservación nos nosos ecosistemas fluviais e facémoslle ver á cidadanía que as pequenas accións valen moito”.