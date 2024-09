El Concello de Narón propone una limpieza voluntaria del río Freixeiro

El Concello de Narón ratificó ayer su compromiso con el ecosistema a través de la participación en el proyecto “XVII Limpeza simultánea de ríos en toda a xeografía galega”. El concelleiro de Medio Ambiente, Manuel Ramos, y Borja Díaz, ténico en Educación y control ambiental, anunciaron la implicación del Concello en la cita organizada por Adega dentro del marco de Proxecto Ríos, una iniciativa de concienciación ciudana que “da a coñecer o importante papel dos cursos fluviais, amosar as problemáticas e fomentar iniciativas que permitan á cidadanía o mantemento e a mellora dos ríos”.



A través de esta propuesta –en la que participan casi 60 municipios y 70 entidades gallegas–, el gobierno naronés busca eliminar residuos contaminantes de los bienes naturales del territorio.

Voluntariado



Esta jornada se presenta en forma de voluntariado, a realizar este domingo, día 29, entre las 10.30 y las 14.00 horas. Como se anunció en la presentación del programa, la limpieza se hará en el margen del río entre la rotonda de Freixeiro y el Muíño das Aceas.



Para participar es necesaria la reserva de una plaza. Este trámite estará disponible hasta pasado mañana, jueves, a las 20.00, y se puede realizar a través del número de teléfono 627 396 653.



Como avisan desde la organización, la reserva es necesaria para que se pueda garantizar la capacitación material de todos los participantes. Esta colaboración se puede hacer por la senda peatonal y ciclista, así como por los bordes del río.



Desde el gobierno de Narón se animó a los vecinos y vecinas a participar en esta convocatoria, “nunha acción máis de sensibilización ambiental na que colaboramos dende o Concello, co fin de tratar de concienciar á xente da importancia de manter limpos os nosos ríos en particular e as nosas cidades en xeral”.



Dentro de esa actividad tienen presencia, asimismo, Ares, Fene y Neda. El primero de estos municipios se encargará de la limpieza del río Frades –a través de la Asociación Amigos do Mosteiro de Santa Catalina de Montefaro–. Los dos siguiente se centrarán en los residuos del río Baa –con la cordinación de Aetna y la asociación Betula– y del caudal del Belelle, encabezado por la colaboración entre G.N. Hábitat y Semente de Trasancos