Valdoviño traslada a la Xunta el proyecto de construcción de una escuela infantil

El Concello de Valdoviño asegura que el Aula de Natureza-Punto de Atención á Infancia del municipio “estase a quedar pequena”. Así, sostienen desde la administración local que “as vinte prazas ofertadas non son suficientes para satisfacer a demanda xerada nos últimos anos, especialmente co aumento do censo rexistrado a raíz da pandemia”. El alcalde, Alberto González aseguró al respecto que en los últimos meses el Ayuntamiento “estivo a traballar na redación do proxecto para a construción dunha escola infantil que permita atender as necesidades de conciliación das familias”. El proyecto en cuestión acaba de ser remitido a las consellerías de Educación y Política Social. Un paso que, según indican, “súmase ás xestións realizadas polo alcalde ante Educación para implantar no CPI Atios un IES que permita aos rapaces do municipio completar en Valdoviño o Bacharelato sen necesidade de desplazarse diariamente a outras localidades como Cedeira, Narón ou Ferrol”.



La intención del gobierno que dirige Alberto González, “é situar a futura escola na rúa Ensino, na parte traseira do Atios, en terreos de propiedade municipal que ocupaba ata hai uns anos o antigo pavillón e que hoxe se atopan infrautilizados”, dijo. Se trataría, como apuntó el regidor, de un edificio autónomo e independiente que, sin embargo, “favorecería as sinerxias dentro do centro educativo de referencia do municipio”.



El alcalde confía en la buena disposición de Política Territorial, ya que con este nuevo espacio se cubrirían “as necesidades de conciliación das familias con fillos e fillas de cero a tres anos facilitando tamén a elección de Valdoviño como residencia habitual para novos veciños”.



El inmueble permitiría ofertar más de 40 plazas, duplicando las del PAI, y contaría con una superficie construida de 320 m2, de los cuales 272 serían útiles. La nueva escuela contaría también con una patio de 75 metros cuadrados y un porche de 14. Dispondría de diferentes aulas y zonas de descanso, aula de usos múltiples, aseos por edad, vestuarios, cocina y almacén o cuarto de limpieza.