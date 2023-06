Últimos días para inscribirse en la segunda edición del curso Opera Studio de Cedeira

Cedeira volverá a dar cobijo, como ya ocurrió el pasado año, al proyecto Opera Studio. Se trata de un curso de perfeccionamiento musical, del 17 al 27 de agosto, que culminará con la representación de la ópera “Los elementos”, de Antonio Literes (1673-1747). Abierto a todas las personas interesadas, se llevará a cabo una selección para adjudicar las 30 plazas disponibles entre cantantes (solistas y coro) e instrumentistas.

El plazo de inscripción concluye este mismo domingo.

La iniciativa tiene un doble objetivo. Por una parte, pretende crear un espacio formativo para ofrecer a los intérpretes que están iniciando su carrera profesional la posibilidad de realizar una ópera, “algo que non é nada fácil e que axudaría a crear un currículo para os seus futuros proxectos”, comenta el cedeirés Fran Pérez, productor del evento junto a Aida Lozano, Paula Bereijo y la empresa DTK. La segunda de las patas del proyecto pasa por la creación de una propuesta musical y escénica que pueda ser realizada en otros lugares a través de su inclusión en los circuitos culturales, explica.

El curso estará dirigido por Magna Ferreira, con el apoyo del actor Marcos Vieitez, de la violinista Mariña García-Bouso, del violagambista Xurxo Varela y de la clavecinista Marta López.



La experiencia del pasado año, que giró en torno a la ópera “Dido y Aeneas”, resultó muy positiva. “Houbo moita implicación por parte do pobo. Fixemos dúas representacións no Auditorio, que se encheu. Quedamos moi contentos”, comenta Pérez.



Barroca

“Este ano recuperamos unha ópera barroca cantada en español, de Antonio Literes, que trata sobre a loita dos catro elementos, terra, auga, aire e fogo”, comenta, y que fue recuperada en 2018 desde un punto de vista moderno por el director Aarón Zapico.



La organización del proyecto cedeirés lanzará un crowdfunding para poder seguir mejorando una iniciativa que cuenta con la colaboración del Concello cedeirés pero que no recibe ninguna otra subvención. “Con maior financiación poderiamos facer un festival un pouco máis potente”, dicen. Disponen también de camisetas de la ópera para aquellos que deseen apoyar esta actividad.



En cuanto a los requisitos para la selección, los cantantes (soprano, mezzosoprano/alto y tenor) tienen que enviar una grabación en vídeo de dos arias contrastantes del período barroco, una de ellas obligatoriamente en español, según se informa.



En el apartado de instrumentistas (violín, violoncello, viola de Gamba, flautas de Bisel, oboe, fagot, guitarra barroca/teorba, clave y percusión) tendrán también que enviar un vídeo de “dous andamentos constrastantes do final do século XVII e/ou inicio do século XVIII (ata 1750)”. Contacto: cedeirart@gmail.com.