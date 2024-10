Os traballos de dragado en dúas zonas do porto cariñés comezarán o vindeiro luns

O Concello de Cariño informou de que o vindeiro luns 7 de outubro darán comezo os traballos de dragado en dúas zonas do porto, unha operación “muy esperada en el municipio y que cuenta con la colaboración de la Consellería do Mar y Portos de Galicia”, explican desde o Consistorio.



En concreto, o proxecto consistirá na extracción de máis de 20.000 metros cúbicos de area na zona da rampla e na dos peiraos de atraque comercial. A intervención conta cun orzamento base de 677.000 euros, sendo a última das obras proxectadas na área portuaria da vila, despois das diferentes actuacións que se realizaron nos últimos meses –tales como a limpeza derivada do retraso técnico no proceso de licitación do dragado–.



A alcaldesa, Ana María López, apuntou á importancia desta intervención “por el gran impulso que supone para el puerto, que a partir de ahora será una zona más accesible para todos”. A rexedora agradeceu a “ambiciosa apuesta de la Xunta por nuestra localidad motivada por el diálogo continuo del equipo de gobierno con las instituciones”.