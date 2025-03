La tercera fase de mejora de la avenida de Ortigueira de As Pontes costará 257.835 euros

As Pontes acometerá, con fondos procedentes de la Diputación, la tercera fase de las obras de mejora de pavimentos y servicios en la avenida de Ortigueira. El proyecto, con una inversión de 257.835 euros, busca “continuar mellorando a accesibilidade da rúa, eliminando o desnivel existente en toda a estrada e as beirarrúas, así como mellorar a iluminación e o saneamento, dándolle continuidade ao proxecto de rehabilitación (...) levado a cabo polo Concello no centro urbano”, apuntan desde el ejecutivo local.



Así, entre los trabajos previstos se encuentra la renovación de la red de saneamiento –implantando una nueva de tipo separativo– y la ejecución de la red de pluviales.

En cuanto al alumbrado, se eliminarán las farolas existentes y se colocarán nuevas luminarias. Además, en el paso de peatones, se instalarán faros LED para cada sentido de movimiento y señales luminosas.

Las aceras –que en la actualidad presentan “unha forte pendente cara á calzada”, apunta el Concello– se renovarán con baldosas del mismo estilo que las del anterior tramo de la avenida, reformando la rasante para reducir la pendiente transversal.



Los trabajos concluirán con la instalación de nuevo mobiliario –papeleras, bandos y jardineras–. l