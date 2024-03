El temporal deja inundaciones, cortes en la red ferroviaria y restricciones en el consumo de agua

Las intensas lluvias y el fuerte viento que ha supuesto en las últimas horas la borrasca ‘Nelson’ a su paso por las comarcas ha dejado un reguero de incidencias de diversa índole. En el municipio de Cabanas, la zona del Paseo da Madalena fue de las más castigadas, con inundaciones que obligaron a la intervención de los Bomberos. Un hecho que se ha repetido ya la pasada semana y que ha desencadenado las críticas por parte de la oposición. Para el grupo municipal del BNG, dicha situación demuestra la “especial vulnerabilidade” de la zona.

Para la formación la solución pasaría por “unha actuación a longo prazo, como a que se está a levar a cabo coas obras que está a facer Augas de Galiza”. Los nacionalistas apuntan, asimismo, a que dichas obras “están a influír negativamente na situación a curto prazo, con movementos de terras e desvíos provisionais que dificultan e empeoran a situación”. Aseguran que el desarrollo de este proyecto “vén sendo francamente mellorable” y recuerdan que los trabajos estuvieron paralizados por la quiebra de la firma encargada de acometerlos, “deixando inutilizado parte do aparcamento que empregaban como zona de depósito de materiais”.

Inungal activado en las comarcas



Desde el BNG indican que las declaraciones del regidor, Fernando Couce, “empregando como desculpa para as inundacións que a empresa comezou por outra zona amosan unha falta considerable de previsión”. Ante el riesgo de inundaciones como las acontecidas en Cabanas, la Xunta mantuvo activo el Plan Especial Inungal para controlar las crecidas de agua y que afectó a varios municipios de las comarcas. Así las cosas, se realizó un seguimiento de las estaciones de aforo de los ríos Mera (Ortigueira), Xubia (San Sadurniño) y Eume (As Pontes), así como de las rías de Cedeira y la de Santa María de Ortigueira.

Tráfico ferroviario paralizado en Ortigueira



Además, y por tercera vez en una semana, la circulación ferroviaria en la zona, ya sea hacia A Coruña –como aconteció este viernes por un desprendimiento– o hacia la ciudad naval –como el pasado domingo por la caída de árboles a la vía– se vio afectada. Este pasado sábado, un desprendimiento de tierra sobre la vía férrea llevó a Adif a interrumpir la circulación de trenes entre Ferrol y el Principado de Asturias –en el tramo comprendido entre Ortigueira y Viveiro–.

Cierre en el acceso peatonal en Valdoviño



Por su parte, Valdoviño cerró el acceso peatonal al paseo de la lagoa de Valdoviño. Con las intensas lluvias, el nivel de la laguna aumentó, inundando “diferentes tramos ao longo do paseo de terra que bordea o humidal”. Además, el Gobierno municipal de los municipios de As Somozas y Moeche han recomendado a sus vecinos que no consuman agua de la traída.