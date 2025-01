TEGA busca seguir con el cumplimiento del programa electoral que presentó en 2023

Apenas ha comenzado este 2025 y en el ejecutivo naronés, Marián Ferreiro, tiene claro que las políticas de Terra Galega (TEGA) son continuistas. Así, con la intención de cumplir una promesa que su grupo hizo hace casi dos años –desde que ganaron los comicios en mayo de 2023–, el propósito para este año nuevo es continuar llevando a cabo el programa electoral que presentaron a las elecciones municipales.



“Vendo o estado actual, tendo en conta o tempo e as cousas que se foron realizando... o balance é positivo”, comenta la alcaldesa.



Desde la apertura del Cimix –uno de los grandes acontecimientos en el municipio naronés durante el 2024– a la aprobación inicial por unanimidad del Plan de Urbanismo, el sabor de boca es bueno. Mejora, además, si se tiene en cuenta que el Ayuntamiento está trabajando para que llegue una importante inversión europea al concello que, sumada a los presupuestos municipales y el resto de organismos tanto provinciales como autonómicos, permitan que se sigan desarrollando proyectos dentro de esta localidad.



En cuanto a los trabajos en infraestructuras, y teniendo en cuenta que Narón siempre ha sido una localidad con una fuerte ligazón con el deporte –que la alcaldía recalca como “unha aposta firme”–, desde el ejecutivo local se valoran cuestiones como la relativa a las obras en la piscina de O Couto –que ya se encuentran en fase de finalización–, pero también la habilitación de nuevos espacios que permiten que en el término municipal se pueda llevar a cabo la práctica de deportes no tan masificados.



“Para nós é fundamental poñer en valor disciplinas deportivas minoritarias e quixemos apostar polo tiro con arco”, comenta. “Nesta instalación vanse poder realizar adestramentos, clases, pero tamén competicións”.



En lo relativo a las quejas suscitadas por el PP con relación a las subvenciones a los diferentes clubs, Ferreiro expone “nós non fixamos os trámites burocráticos, polo que facer promesas baleiras de contido é impensable”. “Cando gobernas tes que facer as cousas como marca a lei e acorde aos presupostos que tes”, explica la alcaldesa.



Asimismo, otra de las apuestas que según Marián Ferreiro es esencial para TEGA es la relativa a la salud mental, que “non só continuou se non que tamén mellorou”.



El gobierno local invirtió en infraestructuras, viales y zona rural una cantidad que tachan de “considerable” porque entienden “temos que intentar buscar as mellores condicións”. Así, la primera edila tiene claro que “se reclamamos e demandamos melloras a outros organismos, nós tamén remos que materializalas”.

Servicio de Madrugadores



Una de las cuestiones que ha sido relevante dentro de la vida política naronesa del 2024 ha sido la del Servicio de Madrugadores.



En este punto, en el que hay una clara discrepancia entre los actuales dirigentes naroneses y los diferentes grupos de la oposición, el gobierno local tiene claro que “esta non é unha competencia municipal”.

“É verdade que as ANPAS non querían seguir xestionando este servizo”, comenta Ferreiro, “e dende o goberno local adquirimos o compromiso”.



Para esto establecieron dos puntos, “o primeiro en setembro e se non chegabamos sería o 8 de xaneiro”.

“Cando empezas a tramitar un servizo novo hai unha complexidade. Tivemos informes negativos, por exemplo, dos Servizos Sociais comunitarios, que expoñían que esta non era a nosa competencia”, indica la primera edila.



“Cando vimos que non iamos chegar a xaneiro –por una respuesta de la Xunta que fue tardía– chamamos ás ANPAS e lles contamos a situación”, explica. A finales del año se habló con estas entidades para que fueran ellas las que siguieran manteniendo este servicio hasta que el Concello se pudiera hacer cargo.



Los grupos de la oposición, sin embargo, no comparten esta postura. La portavoz del BNG, Olaia Ledo, sentencia que el papel del Consitorio supone una “promesa incumplida” – a la vez que pone en valor el papel de las agrupaciones de familias de los diferentes centros del municipio– y, en el caso del PP, Germán Castrillón considera que es un punto positivo que “la propuesta se haya aprobado” pero sí que condena la inactividad en “un acto de conciliación que es tan importante para las familias”.



El ejecutivo local pone en valor el trabajo que se está realizando, a pesar de que “é unha cuestión que tería que asumir a Xunta”. Asimismo, inciden en una cuestión esencial como es el mantenimiento de los trabajadores actuales de este servicio, “para que os nenos, sobre todo aqueles con necesidades especiais, teñan un cuidador ou cuidadora de referencia”.

Las críticas



Dentro del resto de las críticas que surgen desde la oposición, una que se repite tanto en el grupo socialista como en el popular es la relativa a la empresa mixta de aguas Cosma, participada en un 51% por el Ayuntamiento naronés.



En este punto, Ulla (PSOE) pide que haya un “afán de trasparencia municipal”. Desde este grupo se presentó una moción para una auditoría externa a esta empresa “a cuenta de la subida de un 40% que Marián Ferreiro pretendía”. Esta cuestión, que fue aprobada en pleno, se considera en el PSOE como “incumplida”, ya que “aún no se ha ejecutado y nos siguen dando largas”. “Nos da lugar a pesar que se está intentando tapar algo en el tema de Cosma”, explican los socialistas.



En lo relativo a esta cuestión, el PP también exige que se celebre la auditoría “que se solicitó hace ya dos años”.

El Cimix



Uno de los proyectos insignia de este año en la localidad naronesa ha sido la inauguración del Centro de Interpretación dos Muíños Industriais de Xuvia, que abría su puerta el pasado mes de noviembre.



“Nós entendemos que temos que apostar polo noso patrimonio”, comenta la alcaldesa.



“Despois de todos os trámites, tanto tempo de traballo e a inversión, que hai que agradecer tamén á Deputación, que esté aberto para o desfrute da veciñanza é, para nós, un orgullo”, expone Marián Ferreiro.