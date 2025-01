La tasa de desempleados del concello de As Pontes se sitúa en mínimos históricos

A la luz de los últimos datos oficiales publicados por la Xunta y por el Gobierno central sobre el empleo en la Comunidad Autónoma, el alcalde de As Pontes, Valentín González, hace “balance positivo”, destacando “a notable baixa que experimentou o de-semprego no municipio ao longo de todo o ano”.

“As Pontes pecha o 2024 no limiar máis baixo de desemprego da historia do municipio desde que se contabilizan datos. Hai 306 personas desempregadas na actualidade, cifra que representa o 3,1% da poboación das Pontes e somos o terceiro concello con menos paro dos 21 municipios que conforman as comarcas do Eume, Ferrol e Ortegal”, anunció el regidor local.



Para el actual ejecutivo pontés, estos datos son la consecuencia de la fortificación del tejido empresarial en el término municipal. “Vimos como moitas das instalacións industriais que estaban pechadas nas Pontes foron adquiridas e postas en marcha por distintas empresas, o que supuxo un revulsivo na contratación”, comentó el alcalde.



Puso en valor, además, el “tirón para o emprego” que supuso Delicias Coruña, un grupo que comenzó con 25 empleados en la planta del municipio y cuenta, actualmente, con 200 y “con previsións de crecemento en 2025”.



Polígonos industriales



González Formoso reservó un espacio para los polígonos industriales del municipio –Penapurreira y Os Airíos– para señalar que “na actualiadade están ao 90% de funcionamento”.



Así, se paso de tener 12 naves vacías a tener solo una. “Vendemos 330.000 metros cadrados de chan industrial en 12 anos e temos esperanzas co que quedará libre da central térmica”.



Asimismo, anunció que para acometer el desarrollo de este suelo “imos pedir colaboración ao Estado e á Xunta, en concreto na zona do Aparral, para dar cobertura a máis proxectos industriais xeradores de empregos”.



Por último, al alcalde miró al futuro pontés, exponiendo que “desde o Concello confiamos tamén en que os proxectos de industria pesada expostos para As Pontes se vaian consolidando durante 20225, contribuíndo a continuar as cifras de emprego do noso municipio”.