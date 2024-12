El taller dual Reinicia XI formará durante nueve meses a 20 personas desempleadas

La inauguración del taller intermunicipal Reinicia XI tuvo lugar este miércoles en la Alianza Aresana con la participación de representantes de los Concellos impulsores –Ares, Fene y Mugardos– y de la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros. La iniciativa contará con una inversión autonómica –por parte de la Consellería de Emprego– que asciende a 412.000 euros y formará a un total de 20 personas

desempleadas durante los próximos nueve meses –en las modalidades de Carpintería e moble y Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais–.



El alumnado completará sus estudios realizando diferentes actuaciones de mejora en dotaciones públicas de los municipios anteriormente mencionados y obtendrán un certificado de especialización profesional.



Aneiros puso en valor este tipo de iniciativas “polo seu carácter social e pola súa contribución a mellorar as oportunidades de empregabilidade dos participantes”. Por su parte, el regidor aresano, Julio Iglesias, aseguró que no solamente se trata “das posibilidades de inserción no mercado laboral, senón tamén que o que facedes –en referencia al alumnado– ten impacto directo nos municipios”.