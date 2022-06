“Summer Camp Narón 2022” ofrecerá a los menores cultura urbana y deporte alternativo

El Concello de Narón mantiene abierto hasta el próximo 4 de julio el plazo de inscripción en el proyecto “Summer Camp Narón 2022”, dirigido a los menores empadronados en el municipio que hayan nacido entre 2005 y 2009. “En total ofértanse vinte prazas, de balde, para que as rapazas e rapaces poidan participar en diferentes actividades vencelladas á cultura urbana e ao deporte alternativo”, indicó el concejal de Mocidade, Pablo Mauriz.



La iniciativa se llevará a cabo del 11 al 16 de julio en la Casa da Mocidade de A Gándara, aunque desde el ejecutivo indican que sopesan propuestas para realizar actividades en otros concellos de la comarca –Neda y Valdoviño– e incluso en la provincia de Lugo –Viveiro–.



Talleres de surf, de DJ, de danza urbana o una ruta por el río Belelle son algunas de las propuestas que forman parte del programa diseñado por el Concello. “Trátase dunha proposta diferente a través da que queremos que as mozas e mozos de Narón realicen actividades relacionadas con diferentes áreas: o deporte, a música, o medio ambiente, a cultura... co fin de ofrecer un tempo de lecer no que tamén poidan aprender”, afirmó Mauriz.



Las solicitudes pueden presentarse a través de la Sede Electrónica de Narón y el Rexistro Municipal. Los interesados en recibir más información pueden llamar al 981 337 700 (extensiones 1108, 1109 y 1111).