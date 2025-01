Seis municipios de la comarca se benefician del programa “A Administración cerca de ti”

Miño fue el municipio elegido para presentar la segunda edición del programa “A Administración cerca de ti”, que beneficiará durante las próximas semanas a 100.000 habitantes, aproximadamente, de 28 municipios de la provincia.



Dentro de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, esta segunda fase se desarrollará en los términos municipales de As Somozas, Neda, Moeche, Mugardos, San Sadurniño y Valdoviño.



Durante el primer encuentro de esta nueva convocatoria, la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, junto con la con la concejala de Cultura, Catalina Morado, explicaron que el objetivo de este programa es “facilitar á cidadanía dos concellos máis pequenos e de zonas rurais os trámites dixitais na Administración do Estado”.



Esta iniciativa se llevará a cabo en varias sesiones de carácter informativo de tipo práctico, que serán impartidas por personal de la Subdelegación del Gobierno previamente formado para la ocasión.

Asimismo, tomarán parte otros profesionales de la Agencia Tributaria, Tráfico y, como novedad en esta edición, también de la Seguridad Social.



María Rivas aprovechó el encuentro para poner en valor la importancia real de este programa, que “reforza a cohesión territorial e a igualdade de oportunidades entre a cidadanía de zonas urbanas e rurais”.



A pesar de que, en la actualidad, la Administración General de Estado ofrece la posibilidad de realizar de manera digital la mayor parte de las gestiones y de las comunicaciones con sus departamentos –desde los más básicos como las prestaciones hasta aquellos más específicos como la solicitud de subvenciones–, son conscientes de la existencia de la brecha digital. Así, y queriendo incidir en el “compromiso do Goberno por atender aos concellos do rural como parte da política prioritaria do reto demográfico”, comienza esta segunda vuelta en la provincia de A Coruña.



El programa



El servicio del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que nació en 2022 contará, en esta ocasión con especialistas que ayuden a los participantes a tramitar su propio Certificado Digital de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre –requerido para una gran parte de los trámites administrativos que se realizan de manera telemática–, además de enseñar a instalarlo en los diferentes dispositivos móviles de cada usuario para, de esta manera, facilitar las relaciones digitales.



De la misma manera, la subdelegada de Gobierno explicó que este estilo de propuestas “reforzan a presenza do Estado no territorio e, en particular, nos municipios menos poboados”.



La idea es que la vecindad pueda realizar todo tipo de gestiones sin tener que desplazarse de sus localidades de residencia, siendo usuarios de los servicios públicos de manera igualitaria.