Sandra Permuy se convierte en la primera alcaldesa de Fene

“Hai ben poucos días estaba pensando que nunca na historia do noso Concello houbo unha muller na Alcaldía; pode parecer anecdótico, mais trátase dun cambio radical”, sentenció la nueva regidora fenesa, Sandra Permuy, durante su toma de posesión celebrada esta tarde, asegurando que “neste ano 2025, a corporación de Fene parécese máis que nunca ao pobo que nos elixiu. Unha corporación con maioría de mulleres que reflicte a nosa realidade demográfica”.



Permuy guardó un espacio para agradecimientos a antiguos dirigentes, círculos personales y de la corporación, haciendo mención concreta a la oposición, puesto que “coas lexítimas diferenzas me trasladaron estes días os seu compromiso con Fene”.



En una sala llena de público estuvieron presentes en la cita su predecesor en el cargo, Juventino Trigo, y la portavoz del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón.



Por su parte, Trigo destacó la presencia de una mujer en este puesto “despois de 40 anos de alcaldes nacionalistas”, asegurando que este es el momento “de facer este traspaso”.



En este sentido, el que fue cabeza de lista del BNG en la localidad aseveró que “o proxecto político que temos en Fene vai seguir a liña marcada, pero aínda se cabe con xente máis nova e preparada”, aseguró.



La portavoz nacional del BNG, por su parte, habló de “orgullo” y de la importancia de una mujer en una posición de poder porque “ter unha alcaldesa non é un feito só simbólico. Significa un compromiso máis forte coa igualdade porque creo que cando unha muller rompe un teito de cristal avanzamos todas”, explicó Pontón.



Además, puso el foco en las futuras generaciones, apuntando que “todas esas nenas que están medrando en Fene teñen a posibilidade de ver que elas tamén poden ser alcaldesas, porque isto pode facer mudar os seus horizontes e, polo tanto, tamén as súas expectativas. Creo que é un momento moi emocionante, sentíase na sala unha gran emoción porque estamos a facer unha gran contribución á igualdade, que é un elemento central para a construción dunha sociedade democrática máis xusta”, expuso.



Previsión a futuro



“Sandra non só coñece o lugar, senón que leva anos traballando e dando mostra da súa valía. A experiencia, ao igual que as ganas de traballar, están, polo que estou convencido de que o Concello vai saír gañando”, aseguraba Trigo en relación con el porvenir de la localidad después del cambio de mando.

De la misma manera, el grupo de gobierno mantenía el foco puesto en el trabajo que “hai que seguir facendo”, dejando claro que “a prioridade é Fene”.



Asimismo, entraron en vigor ayer los presupuestos municipales, que superan los 16 millones de euros y que, según Permuy, vienen “cheos de proxectos e forza reformadora. O goberno estará activo e impulsará propostas que melloren a calidade da vida da veciñanza”.



En este sentido, la alcaldesa hizo hincapié en el establecimiento de “diálogos” con los diversos agentes del término municipal para impulsar la “renovación de servicios básicos, mellorar o benestar social, as rúas e camiños ou eliminar barreiras físicas e pavimentais”, entre otras cuestiones.



“Petaremos en todas as portas para mellorar Fene, para as que estamos, pero tamén para todas as persoas que queiran vir”, aseguró la regidora, quien finalizó su intervención recalcando el gran orgullo de ser “unha filla da reconversión, a primeira alcaldesa do Concello de Fene”.