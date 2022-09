San Sadurniño investiu preto de 20.000 euros en traballos de mellora no colexio local

Preto de 350 rapazas e rapaces comezaron o novo curso 2022-23 no CPI de San Sadurniño con novidades. Malia que o alumnado non o notou demasiado, no centro houbo múltiples cambios, todos eles relacionados con obras de conservación acometidas polo Concello co obxectivo de que todo estivese a punto para o comezo do curso. A administración local dedicou cerca de 20.000 euros a reparacións nas últimas semanas, mentres segue reclamando que a Consellaría de Educación asuma o compromiso de levar adiante obras de maior calado que precisan os edificios de Primaria e Secundaria, “sobre todo en materia de illamento e eficiencia enerxética”, como precisan.



Tal e como explica o alcalde da vila, Secundino García, o Concello “está asumindo todos os veráns cantidades importantes en reparar aseos, facer pintados, amañar fiestras e persianas e outras pequenas cousas que supoñen unha derrama constante e que en moitos casos quedarían solucionadas cunha intervención integral, sobre todo no edificio de Educación Primaria, que o ano que vén fará 50 anos”.



Neste sentido, o rexedor local reitera que o Concello “seguirá insistindo” na demanda “de melloras nas instalacións” e avanza que proximamente tamén se preparará unha memoria valorada “para solicitarlle á Consellaría a renovación da cuberta do patio e o pavimento na área de Educación Infantil”.



Así, durante as vacacións da rapazada, o consistorio levou a cabo tarefas de conservación en ambos edificios e na súa contorna, entre elas a reparación de persianas, portas e de pequenos desperfectos en aseos; a substitución de canalóns e baixantes en Secundaria para solventar as humidades no ximnasio; o arranxo e mantemento da caldeira da calefacción; a substitución de elementos no patio de Infantil; a reparación de canastas e a colocación de rellas metálicas no valado da pista polideportiva inferior; así coma a limpeza do sistema de drenaxe do aparcadoiro, xunto con reparacións puntuais no seu firme, entre outras.



O importe total destes traballos, como aseguran desde o consitorio “achégase aos 20.000 euros, a pesar de que unha parte importante das reparacións fíxoas o conserxe con material mercado polo Concello”, explica García, quen sinala que todas as actuacións tiveron como obxectivo “que as cativas e cativos poidan aprender nunha escola nas mellores condicións e que o profesorado conte cunhas instalacións axeitadas para facer o seu labor”.



O rexedor incide en que de cara ao curso que vén de comezar “vai manterse e incrementarse” a colaboración co centro de ensino para desenvolver distintas actividades, entre elas, “coa aula CEMIT, outras relacionadas co Proxecto de Xeoparque do Cabo Ortegal, coa horta de conservación de froiteiras e cos servizos técnicos da área de Igualdade e Benestar social, que xa veñen mantendo unha relación moi estreita co centro desde hai anos”.



Secundino García apunta que a dirección do centro solicitou nunha xuntanza mantida antes do inicio do curso que o pavillón municipal puidese seguir utilizándose como espazo complementario para o lecer dos nenos e nenas de primaria nos días de choiva. “O Concello accedeu a esa petición, pero tamén lle solicitamos ao equipo directivo o seu apoio para demandarlle á Consellaría que asuma a limpeza dunhas instalacións que polas tardes empregan outros usuarios”, dixo.



Por outra banda, o alcalde quixo poñer en valor as obras de mellora da accesibilidade acometidas polo Concello para comunicar polo exterior o patio cuberto e o novo acceso ao pavillón. Un cambio que permitirá protexer das inclemencias atmosféricas ao alumnado nos momentos de entrar ou saír do centro.