A delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, mantivo unha reunión coa xerente do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) A Mariña-Ortegal, Rosana González, coa que analizou os proxectos financiados amparo das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP) aprobadas aos GALP no marco do FEMPA 2021-2027. foto: d.a.