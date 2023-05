Retomadas las obras de demolición del antiguo cuartel de Xuvia, en Narón

Las máquinas comenzaron a trabajar de nuevo estos días en la demolición del antiguo cuartel de Xuvia, en Narón. Las tareas permanecieron paralizadas dos meses, después de que en enero comenzasen los preparativos para la intervención, cuyo plazo de ejecución es de tres meses. Fue entonces cuando ADIF solicitó al Concello más documentación acerca de la actuación, al localizarse las obras junto a la vía del tren. Tras los informes remitidos por el Consistorio, los operarios vuelven de nuevo “al tajo”.



Por su parte, desde la asociación de vecinos, su presidente, Indalecio Llago y Anxo Rial, afirman que “las obras van rápido” pero lamentan que no se vayan a cumplir los plazos anunciados inicialmente. “Ellos la promesa que habían hecho era que en esta legislatura iba a quedar aquello listo y como puedes observar, no se cumplió”.



Los representantes vecinales censuran, además, no conocer nada del proyecto que plantea el ejecutivo local en los terrenos, que anunció en su momento que se destinarán a usos de carácter social, consensuados con los vecinos. “Nunca nos pusieron un proyecto encima de la mesa y muchas veces preguntamos por este tema. Nosotros, en particular, tenemos bastantes problemas con nuestro local, en el que no podemos realizar actividades por motivos de insonorización. Si a eso le sumamos que un sitio como Xuvia no tiene un polideportivo ni un sitio cubierto, cada vez que queremos hacer una actividad tenemos que alquilar una carpa, lo que supone un sobrecoste de unos mil y pico euros”, lamentan.



Mientras, desde el Ayuntamiento naronés afirman que muchas obras se han visto retrasadas en el mandato debido a la pandemia de Covid-19, al priorizarse en la plataforma de contratación “iniciativas relacionadas con la atención a las personas”.



Remarcan, además, que el proyecto de usos sociales anunciado fue consensuado con la anterior directiva, presidida por aquel entonces por Ramón Rodríguez Silverio.

Titularidad municipal desde 2013

El Concello de Narón asumió la titularidad del antiguo Cuartel de Xuvia (por 158.860 euros) en 2013, más de diez años después de que quedase en desuso.

Ahora, el proyecto de su demolición cuenta con un presupuesto de 247.000 euros (IVA inluido). La parcela disponía de tres edificios y varios galpones en los que se ubicaban los garajes, perreras y caballerizas