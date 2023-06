Reportaje | La posibilidad de ganar un coche por diez euros, en A Faeira

“Non toleamos, non!”. Así de contundentes presentaban los miembros de la comisión de fiestas de A Faeira, en As Pontes, su particular y llamativo sorteo hace unos días. Y es que con motivo de la celebración de los festejos en honor a la virgen del Rosario –que tendrán lugar el 29 y 30 de septiembre, así como el 1 de octubre– los jóvenes hermanos Chema y Claudia Franco –con la ayuda de su padre, José Franco– organizarán el sorteo de nada más y nada menos que 1.000 coches.



Para ello, venderán otras tantas rifas con el número 01.056, a un precio de 10 euros cada una. “Entregaremos un Citröen C4 a cada posuidor dunha papeleta que coincida co número do Gordo no sorteo de Nadal do 22 de de-cembro de 2023”, reza el cartel.

Cartel promocional I Cediida



“La idea surgió porque yo quería sortear un coche, pero sería muy complicado porque habría que vender un montón de rifas de varios números para poder costearlo. Fue entonces cuando me enteré del sorteo que hizo un equipo de fútbol de Lugo, el Club Deportivo Castro, y me pareció una idea estupenda”, comenta José, que sirve de soporte a sus dos hijos en la organización del evento y que cuenta con experiencia, ya que fue miembro en el pasado de la comisión.



Y es que organizar y sufragar unas fiestas patronales no es tarea fácil. En este primer año al frente de la organización, la comisión ya ha llevado a cabo una serie de actividades para costear los festejos del lugar, en el que residen tan solo 53 vecinos y vecinas.



“Hicimos una cena baile en el mes de febrero y también, en mayo, una ruta caballar, que era una actividad que se venía haciendo durante los últimos años y que tuvo que abandonarse por culpa de la pandemia”, apunta Franco.

Proceso

La comisión ha adquirido una serie de boletos de un número de la lotería de Navidad –el 01.056– “asegurando que si toca el Gordo, podamos hacer frente al coste de los mil coches”.



En esa ideal situación, en la que los astros se alineen y la suerte sonría no solo a los vecinos y vecinas del lugar, sino también a cada poseedor de la papeleta, se deberá acudir al concesionario de Citröen en As Pontes, Talleres Varela, para hacer el encargo del vehículo.

Papeletas

Las papeletas podrán adquirirse, además de a través de los propios miembros de la comisión, en varios establecimientos del lugar. “Todavía estamos hablando con algunos”, apunta José.



Por el momento están confirmados Café Bar La Cueva, Café Bar La Cueva 2, La Taberna de Pancho y Casa Picos (A Faeira).



Así que ya saben, no lo piensen dos veces. Disfruten de los festejos y, si toca, el próximo viaje a As Pontes podría ser en un coche nuevo. ¡Alea iacta est!