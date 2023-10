Reportaje | Menús saludables y de “kilómetro 0” para los centros escolares de Ferrol, Eume y Ortegal

Ofrecer menús saludables, que prioricen el consumo de productos de proximidad, ecológicos y de temporada. Este es uno de los dos objetivos fundamentales que persigue el proyecto EcoComedores impulsado por el Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Seitura 22. La asociación ha iniciado recientemente una ronda de contactos con los centros educativos de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal –además de los concellos de Miño y Vilarmaior– con el objetivo de que se unan a la iniciativa, que ya se testó el curso pasado, por ejemplo, en el CEIP Eladia Mariño de Cabanas o el CPI Atios de Valdoviño.



“A principal novidade é o interese das escolas infantís de 0 a 3 anos xestionadas pola Xunta en Ferrol. Mantivemos un encontro coas directoras hai uns días e houbo moi boa predisposición”, apunta Miguel Teixido, gerente de la entidad, que confirma ya la participación de centros de Cabanas, Ortigueira y Mañón. “Chamáronnos tamén de Pontedeume pero o centro non ten comedor. Están interesados nas actividades que desenvolvemos arredor do proxecto, como as charlas para alumnado e a comunidade educativa en materia de nutrición”. Teixido añade, asimismo, que están pendientes del colegio de A Capela. “A ver que pasa nos vindeiros días, se chega algunha mostra máis de interese”.

Tejido local

Además del beneficio que supone para los más pequeños el consumo de alimentos conocidos como de kilómetro 0 –“facendo fincapé no incremento da inxesta de verduras e minorizando os carbohidratos e a graxas de orixe animal”, recuerda Teixido–, el proyecto de EcoComedores se sustenta sobre otro pilar fundamental: el apoyo a los productores locales.



El programa busca fomentar el consumo en “circuítos curtos”, dando soporte a las explotaciones agrícolas de la zona, “abrindo novas oportunidades de negocio”.



La idea es, explica Teixido, que los centros escolares mantengan un contacto con los productores de las comarcas para comunicarles sus demandas y conocer de qué disponen en ese momento. Seitura 22 pone a disposición de los colegios, además, un equipo de nutricionistas que los acompaña en el proceso de elaboración de menús.



“O que viñamos facendo era darlle unhas chamadas e que nos contaran un pouco o que tiñan, o que nos podían ofrecer nese momento... Agora a idea é que desa xestión se encargue Agroalimentaria do Eume”.

Se refiere Teixido a la asociación sin ánimo de lucro integrada por empresas, cooperativas y agricultores de la zona, que nació en 2004 con el objetivo de buscar nuevas fórmulas que permitan impulsar el sector primario del territorio. “Estivemos a falar con eles para ver se podían asumir ese labor de coordinación cos colexios. Eles están afeitos a traballar coa xestión e penso que vai resultar máis cómodo”.

Respuesta a la emergencia climática

Según un artículo publicado en la revista especializada Nutrición clínica y Dietética Hospitalaria, para combatir la emergencia climática y fomentar la salud infantil “es necesario un cambio hacia dietas con menos alimentos de origen animal y más de origen vegetal, así como la utilización de productos ecológicos, de temporada y de proximidad”.



Este tipo de estudios, como la evaluación piloto “Comedores escolares más sanos y sostenibles” –realizada durante el curso académico 2021-2022 en seis escuelas de educación primaria de la ciudad de Barcelona–, demuestran la importancia de proyectos como el que se impulsa desde Seitura 22.



Entre los principales aprendizajes que se reflejan en el artículo se encuentra la importancia de plantear claramente los objetivos, promoviendo desde un primer momento “la participación del alumnado a lo largo de todo el proceso, involucrando a las familias”.



En este sentido, resulta fundamental trabajar sobre las posibles reticencias a la reducción de la proteína de origen animal y, por supuesto, “tener en cuenta la realidad socioeconómica y las desigualdades que existen en la sociedad a la hora de dar recomendaciones de consumo”.



El estudio refleja, asimismo, que se necesita más que un curso escolar para poder realizar la transformación de un comedor escolar, algo que desde Seitura 22 vienen comprobando con los EcoComedores.