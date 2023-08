Regeneran el sistema dunar de Morouzos retirando especies como pinos, acacias o eucaliptos

La recuperación del sistema dunar de Morouzos, en la ría de Ortigueira, pasa por la eliminación de especies que non son propias de este hábitat. Para eso está en marcha una actuación financiada con cargo a los fondos europeos de recuperación a través de la Xunta de Galicia. La directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, visitó ayer la zona acompañada por el alcalde ortegano, Valentín Calvín, para comprobar “in situ” el avance de los trabajos, que estarán acabados, según las previsiones, antes de final de año.



En el sistema dunar se están eliminando especies arbóreas como pinos, así como invasoras, como las acacias, que colonizan espacios que no le son propios con facilidad, o exóticas como los eucaliptos. Los trabajos de erradicación, con un coste de cerca de 300.000 euros, se llevan a cabo también en la senda de Luama.



“A retirada de piñeiros permite a recuperación da dinámica natural do espazo, xa que se eliminan especies non propias destes ecosistemas, mellorando o estado de conservación dos hábitats dunares”, explican desde Medio Ambiente. “O obxectivo é restaurar, recuperar e mellorar os tipos de hábitats e especies de interese comunitario presentes na contorna”, apuntó Do Campo.



La zona húmeda protegida y sitio Ramsar Ría de Ortigueira e Ladrido forma un espacio natural de importante valor ecológico reconocido internacionalmente. Constituye un enclave con una importante diversidad de hábitats costeros y es zona de paso y de refugio de aves migratorias.