Quedada motera este fin de semana en As Pontes

El municipio pontés albergará el sábado 29, a partir de las once de la mañana, la V Quedada Moteira organizada por el motoclub local Tribu Mohican.

En la presentación, la edila de Deportes y Turismo del ejecutivo pontés, Elena López, agradeció la puesta en marcha de esta concentración, “que congrega a un numeroso público procedente de toda a xeografía galega, contribuíndo á promoción do municipio a través do deporte do motor, cun forte arraigo na nosa vila”.

El presidente de la entidad, Jesús Martínez, indicó que el programa de actividades se iniciará a las 11.30 horas en el patio del colegio Santa María, con una ruta motera que permitirá a los participantes “coñecer os atractivos turísticos da vila” para, a continuación, regresar al centro urbano, en donde se realizará una comida de confraternización.

Durante toda la jornada habrá propuestas para los más pequeños, como hinchables y actividades de animación y música a cargo de Sonorama. Por la noche actuará The Rock Legend. Inscripciones en el 615 676 003 y 626 114 777.