La psicodelia de Poi (Tonhito de Poi), la simbiosis de la música y la imagen

Los conciertos tal y como se conocían han cambiado y los artistas hacen mucho más que cantar, tocar y dejar que el público coree los temas más sonados. Muchos optan por la fusión de elementos que hacen de las actuaciones un mundo mucho más complejo y que tendrá cabida en los escenarios del festival que Fene acoge este fin de semana.



Partimos de la base de que la música no se puede explicar, los de Poi están de acuerdo. Para ellos ,”explicar a música é como explicar un color a aquel que non pode ver. Non é posible e iso é o mellor desta historia. ¿Qué música faría un carballo? Pois esa é a nosa música, a dun outeiro nunha posta de sol”, comentan.



Este proyecto que tienen entre manos presenta “caracterísitcas psicodélicas”, adelantan, ya que han conseguido hacer una fusión entre la sonoridad y la imagen, llegando a un espectáculo que consigue “despertar sentimentos profundos e xerar impresións”. “As imaxes describen un pouco o que é a canción. A música de Poi ten varios elementos con moita potencia que conforman un todo”, comenta Pipo, manager.



Muchos lo conocen pero un estilo tan particular es, como ellos mismos asumen, “muy difícil de entender”. Esto ocurre por una razón muy simple y es que este conjunto tiene su propio estilo de música, el “Poi-Floyd”, música que fluye. “Ten unha base electrónica moi potente, guitarreo más melódico e cunha certa distorsión que tamén xoga con harmonías e polirritmias. Creamos universos sonoros”, así definen su estilo.



Las raíces étnicas también tienen una presencia relevante durante el proceso de composición y, a su vez, se mezclan con las raíces individuales y musicales de cada uno.



“Fixemos o esforzo de buscar unha imaxe con moito potencial que poida resumir, en esencia, cada un dos temas”, exponen. Cada imagen parece estática, pero esto es una simple ilusión. El audiovisual es muy importante porque “axuda a entender a música”. Como cuando los cocineros explican un plato de alta cocina, los de Poi, llaman a sus imágenes “el sexto sabor”, haciendo referencia a la idea de ir un paso más allá.



Para el público, las instantáneas son una ayuda que permite entender mejor la música del artista y que, a su vez “permiten entrar nun espazo novo e descoñecido”, aclaran. El conjunto “é capaz de crear imaxes, pero tamén impresións e inquietudes”, afirma su mánager, que confiesa que a pesar de que ve todos los conciertos desde el foso, aún hay muchas letras que le siguen emocionando