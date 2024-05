Propietarios de terrenos en las Fragas do Eume: “Hay otras soluciones y no nos vamos a resignar”

Alrededor de un centenar de personas pertenecientes a las entidades Asociación parque natural Fragas do Eume, naturaleza y desarrollo y Unión de la Propiedad para la Defensa de las Fragas do Eume volvieron a protagonizar este domingo una protesta, durante dos horas, para mostrar su rechazo al Plan Reitor de Usos e Xestión (PRUX) que rige en este espacio natural.

Así las cosas, los propietarios de terrenos cortaron el tráfico entre los municipios de Pontedeume y Cabanas y mostraron pancartas reivindicativas en su recorrido, al tiempo que repartían folletos informativos acerca de la situación en la que se encuentran.



“Queremos que la Xunta sepa que seguimos ahí, luchando por nuestros derechos”, explica la presidenta de una de estas entidades, Ángeles Pita. “Nos reunimos con la nueva directora xeral de Patrimonio Natural para trasladarle nuestras demandas. Estamos a la espera de que convoquen un nuevo encuentro”, asevera.

Daniel Alexandre



Ambas asociaciones se mantienen firmes en sus exigencias, que se resumen fundamentalmente en dos aspectos: “Tienen que darle una vuelta a la situación de la gente que vive en el parque, que tiene dificultades especialmente con la fauna salvaje”, explica Pita, y “las compensaciones directas por las limitaciones de usos en los terrenos. No queremos subvenciones”, remarca.



Demandan, asimismo, facilidades para poder retirar los eucaliptos. “Las limitaciones que ponen de vías de saca son muchas y a los maderistas no les interesan esas condiciones, les cuesta la vida sacarlos de allí”, especifica.

Vista en julio

Los propietarios de terrenos de las Fragas do Eume anuncian nuevas movilizaciones para los próximos meses. En julio tendrá lugar una vista en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia del recurso que han presentado después de que la Xunta no haya tenido en cuenta sus alegaciones a la hora de aprobar el PRUX. “Nosotros intentamos negociar en su momento pero no se nos tuvo en cuenta. Los únicos que consiguieron algo fueron los de la pesca, los de la caza y los de la escalada. Todos aquellos que no les piden dinero”, añade Ángeles Pita.

Daniel Alexandre



Ante esta situación decidieron presentar dos recursos, uno con un abogado de la comarca –el relativo a la vista del próximo mes de julio– y otro con un profesional de Madrid. “La gente está tan aburrida y tan harta de promesas incumplidas... Después de tantos años ya no nos creemos nada. Hemos emprendido este camino y lo vamos a llevar hasta donde sea necesario. A ver quién se cansa antes. Pero es indignante viendo la comparación, por ejemplo, de las compensaciones que destinan en el País Vasco para el parque natural de Urkiola. Lo que aquí nos pasa no sucede por el mundo adelante. Pensamos que existen otras soluciones, por lo que no nos vamos a resignar”.