Los propietarios de As Fragas vuelven a movilizarse para exigir “respeto y compensación”

Los propietarios de terrenos en el parque natural de As Fragas do Eume no piensan rendirse y seguirán dando la batalla hasta que logren sus objetivos, tal y como explicaron este domingo en el marco de la enésima movilización del colectivo, que tuvo lugar entre las 11.00 y las 13.00 horas en la rotonda de Cabanas.



Manifestándose de nuevo contra el actual Plan Reitor de Usos e Xestión (PRUX), recuerdan “que desde hace casi 30 años, en 1996, estamos siendo castigados por haber preservado un espacio de bosque autóctono”, sostienen.



Ahondan en que han visto “mermados los aprovechamientos de los usos de nuestras propiedades sin compensación”, tal y como indicarían diversas normativas que legislan sobre los espacios que, como As Fragas, son Parque Natural y Red Natura.

Plantar fresas



Insisten en que “frente al atropello y la ocupación de nuestra propiedad, exigimos respeto y compensación por las limitaciones de uso en casi 4.000 hectáreas de las 9.125 que ocupa todo el parque natural”, añadiendo que se sienten “ignorados por la administración y castigados por haber conservado un espacio único. ¿Puede haber mayor desprecio por nuestra cultura rural?”, se preguntan.

Con todo, arremeten asimismo contra las declaraciones de la Directora Xeral de Patrimonio Natural en su intervención en la comisión del Parlamento de Galicia, citando la pregunta que le formuló el socialista Xulio Abalde con respecto al trato recibido por parte de los propietarios en comparación con otros en una situación semejante, como los de Doñana.



“La respuesta fue que no se podía comparar la producción de fresas con nuestro caso, ¡increíble!”, aprecian, insistiendo en que “exigimos justicia y respeto” y preguntándose “a dónde van los fondos europeos destinados a la conservación de hábitats”.