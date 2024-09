Promoción del litoral: turismo marinero y navegación sostenible en Cabanas

Cabanas prepara el regreso de los paseos por el río Eume a bordo de la embarcación “Anduriño”, una gamela concebida en su día para la pesca artesanal. Lo hace a través del proyecto “Promoción do litoral de Cabanas: turismo mariñeiro e navegación sostible”, iniciativa impulsada también por el Grupo de Acción Local do sector Pesqueiro (GALP) Golfo Ártabro Norte y que busca, entre otros objetivos, complementar los servicios ofrecidos en el Centro de Interpretación do Medio Mariño (CIMM) de la localidad, siempre desde un punto de vista protector con los espacios de alta biodiversidad de esta zona.



“En los últimos años este barco no tuvo uso, por lo que era necesario hacer una puesta al día para poder emplearlo de nuevo”, explica el alcalde, Fernando Couce. Para ello, se sustituirán los motores antiguos de combustión por uno fueraborda eléctrico, “que nos permitirá ahorrar en emisiones de dióxido de carbono y cumplir con los objetivos del Paces, el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible de las administraciones públicas”, comenta el regidor. Con este recambio se mejorará al mismo tiempo, añade, la navegabilidad por el río. “El barco irá en completo silencio, evitando la contaminación acústica y favoreciendo la observación de la fauna”.



Tal y como se desprende del pliego de prescripciones técnicas del proyecto –en fase de licitación, cuyo plazo de presentación de ofertas finaliza el 9 de septiembre–, se instalarán dos puntos de recarga eléctrica en el pantalán –ubicado entre el peaje de la AP-9 y el puente de piedra que une el municipio de Cabanas con el de Pontedeume–. “Para ello será preciso realizar una canalización del cableado, por lo que, aprovechando la coyuntura, reharemos la senda peatonal que recorre la ribera”.

Iluminación



La actualización de este sendero permitirá dotarlo de un nuevo firme y ampliar su accesibilidad. “El pavimento será una mezcla de cemento y zahorra. Incorporaremos nueva iluminación mediante unas balizas que bordearán el recorrido. Hasta el momento, ese tramo de la senda estaba iluminado de manera indirecta por las farolas de la carretera que discurre de la rotonda al peaje, por lo que era insuficiente. Esto permitirá poder transitar por ella en horario nocturno, sobre todo teniendo en cuenta que vivimos en una zona en la que en invierno anochece muy temprano”, explica Fernando Couce.



La recepción de las personas que vayan a realizar estos viajes turísticos a bordo del “Anduriño”, que tendrán un coste “simbólico” todavía por determinar, se hará en el CIMM. Para ello, apunta el regidor, se dotará a las instalaciones de nuevo mobiliario y se acometerán obras de fontanería y electricidad para adecuar las instalaciones a las necesidades.



Otro de los puntos clave del proyecto se corresponde con el ámbito divulgativo. En este sentido, está previsto que se lleven a cabo jornadas de exaltación de los productos pesqueros –suministrados por la cofradías de la zona–, así como actividades en colaboración con los centros de formación locales y las universidades. En ellas se profundizará en el estado de la biodiversidad, la vigilancia de las especies invasoras y se llevarán a cabo iniciativas de limpieza colaborativa para sensibilizar a la población sobre el impacto de la sociedad en la naturaleza.



Por último, la perspectiva de género estará presente en estas propuestas del CIMM con la investigación de las raíces de los oficios tradicionales relacionados con la actividad pesquera y el papel de la mujer en ellas. l